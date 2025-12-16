El Dólar
Muere adulto mayor en hospital tras ingresar en condiciones de abandono

Autoridades investigan el caso; el paciente presentaba deshidratación severa y no acudieron familiares al nosocomio

[Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona adulta mayor falleció en las instalaciones del Hospital General IMSS-Bienestar, luego de haber sido ingresada en condiciones de abandono y con un severo cuadro de deshidratación, informaron autoridades ministeriales.

El fallecido fue identificado como Vicente “C”, de 87 años de edad, quien fue trasladado al nosocomio por una vecina, sin que posteriormente se presentaran familiares a hacerse responsables de su situación.

De acuerdo con el reporte de Trabajo Social del hospital, el adulto mayor ingresó con diagnóstico de senilidad, deshidratación y abandono social, permaneciendo bajo observación médica hasta que perdió la vida un día después de su ingreso.

La vecina que lo llevó, identificada como Perla “A”, habría señalado que regresaría al hospital, sin embargo, ya no volvió ni se tuvo mayor información sobre posibles familiares del ahora fallecido.

Tras el reporte del deceso, agentes de la Policía Investigadora acudieron al Hospital General, donde se entrevistaron con personal de Trabajo Social y realizaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los elementos tuvieron acceso al área de mortuorio, donde se localizó el cuerpo sin vida del adulto mayor, el cual presentaba complexión delgada, tez morena, cabello y barba canosos, y vestía únicamente un pañal desechable.

A simple vista, las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se ordenó su traslado a una funeraria para la práctica de la autopsia.

