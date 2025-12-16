Participan casi 500 personas en la 28 edición de la Carrera de la Juventud

La 28 edición de la Carrera de la Juventud tuvo como salida y meta el Parque Viveros. [Iván Zertuche/Líder Web]

La 28 edición de la Carrera de la Juventud tuvo como salida y meta el Parque Viveros. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– El Club Rotario Nuevo Laredo Reforma retomó la tradicional Carrera de la Juventud, evento deportivo que vuelve a realizarse tras 16 años de ausencia. Y, en esta ocasión, celebró su edición número 28 con una causa social enfocada al apoyo educativo y la inclusión infantil.

“Es una carrera que retomamos después de 16 años, con la finalidad de apoyar con becas y fortalecer la inclusión, dotando de materiales a los niños que requieren mejores condiciones para estar en clase”, expresó Ana Laura Ortega Alarcón, presidenta del Club Rotario Nuevo Laredo Reforma.

Ortega Alarcón, explicó que el objetivo principal de esta carrera llamada ¡Corre, vive y conquista tus metas!, es recaudar fondos para otorgar becas a estudiantes así como fortalecer el deporte desde la niñez, integrando también a niñas y niños con alguna condición de inclusión, como parte del compromiso social del organismo.

Los recursos obtenidos serán destinados a la compra de materiales especializados para aulas de inclusión, entre ellos chalecos y asientos sensoriales así como herramientas didácticas que permitan a los menores desarrollarse en mejores condiciones dentro del entorno escolar.

Sin duda se tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad, al acercarse a la meta de 500 participantes en 3K y 5K, lo que permitirá beneficiar a un número significativo de alumnos. Posteriormente, el Club Rotario Nuevo Laredo Reforma realizará una rueda de prensa para presentar de manera formal el proyecto, el enfoque de apoyo y los beneficiarios directos.