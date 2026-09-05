Omite alto y causa accidente en Zaragoza y Aquiles Serdán

Una camioneta cuyo conductor no respetó la señal de alto terminó impactada por otro vehículo

Aunque ambas unidades resultaron con daños materiales, los dos conductores permanecieron ilesos y no fue necesario solicitar la presencia de paramédicos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Aunque ambas unidades resultaron con daños materiales, los dos conductores permanecieron ilesos y no fue necesario solicitar la presencia de paramédicos. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una camioneta cuyo conductor no respetó la señal de alto terminó impactada por otro vehículo cuando intentaba cruzar una avenida con preferencia de paso, en hechos registrados en el crucero de Zaragoza y Aquiles Serdán, en la colonia Guerrero.

El accidente movilizó a elementos de la Dirección de Tránsito, quienes acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

De acuerdo con el peritaje, Aurelio, de 27 años, circulaba de poniente a oriente por la calle Zaragoza a bordo de una Ford F-150 modelo 2008, color azul. Al llegar al cruce con Aquiles Serdán, presuntamente continuó su trayectoria sin respetar la señal restrictiva de alto.

En ese momento, por Aquiles Serdán, de sur a norte, avanzaba una Ford Escape modelo 2012, color gris, conducida por Claudia Alejandra, de 65 años, quien contaba con vía libre.

La camioneta Escape terminó impactando el costado derecho de la F-150, a la altura del neumático trasero y la caja de carga, luego de encontrarse con la unidad atravesada en su trayectoria.

El informe de los agentes viales estableció que la causa principal del percance fue la omisión de la señal de alto por parte del conductor de la pick-up.

Aunque ambas unidades resultaron con daños materiales, los dos conductores permanecieron ilesos y no fue necesario solicitar la presencia de paramédicos.

Finalmente, los oficiales realizaron el deslinde de responsabilidades, levantaron las infracciones correspondientes y ordenaron el traslado de los vehículos involucrados al corralón.