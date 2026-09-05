El Salón de la Fama de la NFL elimina la categoría de veteranos

Los exjugadores de la NFL Larry Fitzgerald, Adam Vinatieri, Luke Kuechley, Roger Craig, y Drew Brees posan para una foto con sus sacos tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Profesional el sábado 8 de agosto del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)

Los exjugadores de la NFL Larry Fitzgerald, Adam Vinatieri, Luke Kuechley, Roger Craig, y Drew Brees posan para una foto con sus sacos tras ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Profesional el sábado 8 de agosto del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional está reformando el proceso de selección al eliminar una categoría separada para jugadores veteranos, reducir casi a la mitad el comité de selección y volver a las reuniones presenciales.

La junta directiva del Salón de la Fama aprobó los nuevos procedimientos tras conversaciones con el personal del Salón, miembros e integrantes del comité de selección. Los cambios, que se anunciaron el viernes, estarán vigentes para la Clase 2027 y llegan después de que el proceso de votación quedara bajo fuerte escrutinio para la clase más reciente, cuando el entrenador en jefe Bill Belichick, ganador de seis Super Bowls, no consiguió el apoyo suficiente para ser exaltado.

“El proceso de selección del Salón de la Fama siempre se ha guiado por la integridad, una deliberación cuidadosa y el compromiso de honrar a quienes más merecen el mayor reconocimiento individual del fútbol americano”, reconoció El presidente del Salón de la Fama, Jim Porter. “Creemos que estos cambios refuerzan lo que ha funcionado bien y, al mismo tiempo, abordan oportunidades para fortalecer aún más una tradición que significa tanto para el deporte y para todos los que lo aman”.

El Salón reducirá el tamaño del comité de selección de 50 personas a 28, con 25 de ellas con derecho a voto cada año y las otras tres con posibilidad únicamente de participar en la discusión de cada candidato. Los tres miembros sin voto rotarán cada año. En lugar de un panel que tenía un representante por cada uno de los 32 equipos, 17 votantes generales —incluidos los miembros del Salón de la Fama Bill Polian, Tony Dungy, Dan Fouts y James Lofton— y un representante de la Pro Football Writers of America, habrá 27 miembros generales, incluidos algunos de esos miembros del Salón de la Fama, y un representante de la PFWA.

El Salón de la Fama del Baloncesto tiene un panel de votación de 24 personas, mientras que el hockey tiene 18. El Salón de la Fama del Béisbol tiene el cuerpo de votantes más grande, con 425 votantes el año pasado entre miembros de la Baseball Writers’ Association of America que han escrito sobre el deporte durante al menos 10 años consecutivos.

El comité de selección de 28 personas seguirá un proceso similar al del pasado, reduciendo la lista inicial de nominados en la categoría de jugadores a 50 jugadores, luego a 25 semifinalistas y finalmente 13 finalistas. También habrá un candidato de entrenadores y un colaborador elegidos como finalistas, que se añadirán a ese grupo y serán considerados junto con los jugadores.

Los jugadores son elegibles para el Salón cinco años después de retirarse, pero ya no habrá una división entre candidatos de la era moderna y candidatos veteranos, quienes antes pasaban a una categoría separada de veteranos después de llevar 25 años retirados. Eso reducirá el número de finalistas de 18 —incluidos tres veteranos— a 13 entre todos los jugadores, sin importar cuándo se retiraron.

Una persona que no forme parte del comité presentará a los 15 finalistas, en lugar de que lo haga uno de los votantes asignado a cada finalista, en la reunión presencial. El Salón había pasado a reuniones virtuales por la COVID, pero volverá a reunirse en persona; además, la reunión se realizará más cerca del momento en que se anuncian los resultados en los NFL Honors durante la semana del Super Bowl para reducir posibles filtraciones.

Los finalistas se reducirán a 10 y luego a siete candidatos, con los 15 en la misma categoría en lugar de un grupo para jugadores de la era moderna y otro con entrenadores, colaboradores y jugadores veteranos.

Los votantes podrán votar por seis personas y se necesitará el 80% de apoyo. El Salón indicó que eso daría como resultado un rango de tres a siete miembros del Salón de la Fama cada año, y que, con mucha diferencia, el número más probable de personas que obtendrían el respaldo necesario sería cinco o seis.

Con el sistema vigente los últimos dos años, los votantes podían votar por cinco de los siete candidatos de la era moderna y por tres de los cinco de la categoría de entrenador, colaborador y veteranos. Antes, el comité realizaba una votación final de sí o no sobre los candidatos finales de la era moderna, así como sobre los veteranos, entrenadores o colaboradores que fueran finalistas. Eso hacía que la mayoría de ellos ingresara al Salón, pero ahora se ha vuelto más difícil.

El Salón también está cambiando la definición de la categoría de colaborador para permitir considerar una carrera como jugador y entrenador, junto con aportes fuera del campo.