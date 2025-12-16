Resulta grave conductor tras estrellarse contra muro en Residencial Longoria

El automovilista perdió el control en Prolongación Tecnológico y fue rescatado para traslado urgente hospitalario

Los rescatistas realizaron maniobras para liberar al automovilista, identificado como Juan Antonio, de 57 años de edad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los rescatistas realizaron maniobras para liberar al automovilista, identificado como Juan Antonio, de 57 años de edad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial se registró en el acceso a la Residencial Longoria, donde un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el muro de concreto que identifica a la colonia, dejando como saldo una persona gravemente lesionada.

El percance ocurrio en la Prolongación Tecnológico, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades viales en este sector de la ciudad.

Al arribar al sitio, personal de Protección Civil y Bomberos localizó un vehículo Kia Forte modelo 2023 con daños severos en la parte frontal, así como a su conductor atrapado en el interior de la unidad.

Los rescatistas realizaron maniobras para liberar al automovilista, identificado como Juan Antonio, de 57 años de edad, quien presentaba lesiones de consideración tras el fuerte impacto.

Debido a la gravedad de su estado de salud, el lesionado fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros informes de Tránsito, el conductor circulaba de norte a sur por la Prolongación Tecnológico y, al aproximarse a la entrada de la Residencial Longoria, perdió el control del vehículo.

La unidad se proyectó contra el muro de concreto y posteriormente terminó dentro de un terreno baldío, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades, al señalarse el exceso de velocidad y el presunto consumo de alcohol como posibles causas del accidente.