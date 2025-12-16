Celebra Sindicato de Albañiles tradicional posada

El festejo se llevó a cabo en el edificio del Sindicato de Albañiles. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Como parte de las tradiciones de fin de año, el Sindicato de Albañiles de Nuevo Laredo celebró su posada, un evento que busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la construcción y fortalecer la convivencia entre las familias del gremio.

Dicha actividad se realiza cada diciembre, eligiendo la fecha más adecuada para que la mayoría de los trabajadores puedan participar.

“Esta posada es una tradición que hacemos cada año para convivir con los compañeros y sus familias, agradecer el apoyo de los ingenieros y desearles sobre todo mucha salud, porque teniendo salud lo demás poco a poco se va acomodando”, expresó Héctor Martínez Vigil, secretario general del Sindicato de Albañiles.

Esta celebración tuvo rifa de regalos, los cuales fueron adquiridos en su mayoría por el propio Sindicato, además de contar con el apoyo de ingenieros y amigos del sector de la construcción que se sumaron con donativos.

Esta colaboración permitió ofrecer diversos obsequios a los trabajadores, como una muestra de agradecimiento por su labor diaria en las obras de edificación.

La celebración se caracterizó por su ambiente familiar, ya que los trabajadores acudieron acompañados de sus esposas e hijos, como parte de la tradición.

También se entregaron regalos a los niños, además de dulces y un pequeño refrigerio, con el objetivo de hacerlos partícipes de esta convivencia y brindarles un momento de alegría en estas fechas.

Se estima que alrededor de 420 personas resultaron beneficiadas con este evento, aunque en años anteriores la asistencia ha llegado a casi 500. La disminución se debe a que algunos trabajadores regresan a sus lugares de origen, principalmente a estados como San Luis Potosí y Veracruz, para pasar las fiestas decembrinas con sus familias.