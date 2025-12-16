Frustra FBI plan de bombas contra centros logísticos en California en Año Nuevo

Cuatro sospechosos fueron detenidos en el desierto de Mojave cuando ensayaban el ataque de Año Nuevo

Fotos de sospechosos en el complot terrorista, mostrados en una pantalla durante una conferencia de prensa, en Los Ángeles el 15 de diciembre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades federales informaron el lunes que frustraron un plan para colocar bombas en múltiples instalaciones de dos empresas estadounidenses en el sur de California durante la víspera de Año Nuevo, después de arrestar a miembros de un grupo extremista anti-capitalista y anti-gobierno.

Los cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes en el desierto de Mojave, al este de Los Ángeles, mientras ensayaban su plan, declaró el fiscal federal adjunto Bill Essayli en conferencia de prensa. Funcionarios mostraron a la prensa imágenes aéreas de vigilancia de los sospechosos mientras colocaban un gran objeto de color negro sobre una mesa. Añadieron que realizaron los arrestos antes de que los sospechosos pudieran armar un dispositivo explosivo funcional.

En la denuncia penal se nombre a cuatro sospechosos: Audrey Illeene Carroll, de 30 años; Zachary Aaron Page, de 32; Dante Gaffield, de 24 y Tina Lai, de 41. Todos son residentes del área de Los Ángeles, indicó Essayli.

Las autoridades no detallaron un motivo, pero afirmaron que los detenidos pertenecen a una rama de un grupo llamado Frente de Liberación de Turtle Island, el cual aboga por la descolonización, la soberanía tribal y “el levantamiento de la clase trabajadora contra el capitalismo”, según la denuncia penal.

Algunos pueblos indígenas utilizan el término “Turtle Island” para referirse a América del Norte de una manera que refleje su existencia fuera de los límites coloniales establecidos por Estados Unidos y Canadá. Proviene de cuentos indígenas que señalan que el continente se formó sobre el caparazón de una tortuga gigante.

Las autoridades también encontraron volantes de “Palestina Libre” en el campamento del desierto donde los sospechosos estaban trabajando con los materiales para fabricar bombas.

Cada uno enfrenta cargos que incluyen asociación delictuosa y posesión de un dispositivo destructivo, señaló Essayli, agregando que se anticipan cargos adicionales en las próximas semanas.

De momento no está claro si cuentan con abogados y The Associated Press no pudo ponerse en contacto con sus familiares. El Frente de Liberación de Turtle Island no respondió de momento a los mensajes de la AP en redes sociales en busca de comentarios.

Essayli sostuvo que Carroll creó el mes pasado un detallado plan para colocar bombas en al menos cinco lugares en el sur de California en la víspera de Año Nuevo. Se negó a identificar las empresas, las cuales describió como centros logísticos “tipo Amazon”.

“El plan de Carroll era explícito”, apuntó Essayli. “Incluía instrucciones paso a paso para construir dispositivos explosivos … y enumeraba múltiples objetivos en el condado de Orange y Los Ángeles”.

El plan incluía colocar mochilas repletas de complejas bombas de tubo complejas programadas a detonar simultáneamente la noche de Año Nuevo en cinco lugares distintos, según los funcionarios y la denuncia penal. La víspera de Año Nuevo fue identificada en el plan como un momento oportuno en el que “los fuegos artificiales estarán explotando en ese momento, así que es menos probable que noten las explosiones”, según la investigación.

El plan de ocho páginas titulado “Operación Sol de Medianoche” indicaba que se podrían agregar más objetivos, los cuales fueron identificados como propiedades e instalaciones operadas por dos empresas vinculadas a actividades que afectan el comercio interestatal y extranjero, según la denuncia.

Dos de los miembros del grupo también habían discutido planes para futuros ataques, algunos de los cuales incluían bombas de tubo contra agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en 2026, según la denuncia penal.

Carroll afirmó que “eliminarían a algunos de ellos y asustarían al resto'”, señaló la denuncia.

Los planes fueron discutidos tanto en una reunión presencial con miembros del grupo en Los Ángeles como a través de una aplicación de mensajes encriptados, añadió Essayli.

Las fotos de evidencia incluidas en los documentos judiciales muestran un campamento en el desierto en donde, según los investigadores, había material para la fabricación de bombas esparcido sobre mesas plegables.

Los sospechosos “todos llevaron componentes para la elaboración de bombas al campamento, incluido tubos de PVC de varios tamaños, presunto nitrato de potasio, carbón, polvo de carbón, polvo de azufre y material para ser usado como mechas, entre otras cosas”, afirma la denuncia.

El plan incluía instrucciones sobre cómo fabricar las bombas y también cómo evitar dejar evidencia que incriminara al grupo, dijeron los funcionarios. Los sospechosos habían adquirido recientemente precursores químicos y otros artículos, incluidas compras en Amazon, según la denuncia.

El FBI intervino la semana pasada, mientras ensayaban su ataque en el desierto cerca de Twentynine Palms, California, aseveraron los funcionarios.

“Tenían todo lo que necesitaban en ese lugar para hacer una bomba funcional”, dijo Essayli.

Las autoridades emitieron órdenes de registro y encontraron carteles del Frente de Liberación de Turtle Island en la casa de Carroll en los que se hacía un llamado a la “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a ICE”, destacó Essayli. En la residencia de Page, la policía encontró una copia del plan detallado de los bombardeos, agregó.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, destacó que si bien las autoridades federales y locales no están de acuerdo con las redadas migratorias federales, aún colaboran para proteger a los residentes. El departamento de policía local no detiene a personas ni toma medidas por motivos relacionados con el estatus migratorio de una persona, y no aplica las leyes de inmigración, una práctica que ha estado en vigor en la ciudad durante 45 años.

“La exitosa desarticulación de este complot es un poderoso testimonio de la fuerza de nuestra respuesta unificada”, dijo McDonnell.

Los sospechosos, que fueron detenidos sin incidentes, tienen programado comparecer en la corte en Los Ángeles el lunes por la tarde.