Motociclista resulta gravemente herido tras chocar contra tráiler detenido

Carlos, de 34 años, fue trasladado a hospitales locales con lesiones faciales y corporales después de impactar una unidad de carga en Carretera Aeropuerto

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para atender al herido. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista sufrió heridas de consideración luego de estrellarse contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba detenido en la Carretera Aeropuerto. El percance se registró a la altura del kilómetro 2, frente a una tienda de conveniencia con gasolinera.

El lesionado fue identificado como Carlos, de 34 años, quien conducía una motocicleta Italika en dirección de sur a norte. Por razones que aún se investigan, impactó de manera violenta contra la caja del vehículo de carga.

El chofer del tráiler, Arturo, explicó a las autoridades que había descendido de su unidad para solicitar el acceso en una línea de transportes, cuando se escuchó el golpe de la motocicleta.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para atender al herido, a quien trasladaron primero al Hospital General y posteriormente al Hospital del IMSS, debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista presentaba una fuerte lesión en el rostro, además de múltiples golpes en el cuerpo que ameritaron atención médica urgente.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y, con base en las evidencias recabadas, se presume que la responsabilidad del accidente recae en el motociclista, quien no logró evitar la colisión contra la unidad pesada.