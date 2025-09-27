Julián Álvarez brilla con doblete y Atlético derrota 5-2 al Real Madrid

El argentino lideró la histórica goleada en el derbi madrileño, con Simeone emocionado y Mbappé descontando en la primera derrota de Xabi Alonso

Julián Álvarez del Atlético de Madrid celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en derbi madrileño ante el Real Madrid en La Liga el sábado 27 de septiembre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)

Julián Álvarez del Atlético de Madrid celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en derbi madrileño ante el Real Madrid en La Liga el sábado 27 de septiembre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)

BARCELONA.- La última vez que Julián Álvarez enfrentó al Real Madrid, su desliz en la tanda de penales llevó a otra dolorosa derrota para el Atlético de Madrid.

Álvarez se redimió el sábado al anotar dos goles para impulsar una memorable victoria 5-2 sobre el acérrimo rival del Atlético en un derbi de La Liga. Fue la primera vez en 75 años que el Atlético anotó cinco goles contra su rival de ciudad.

“La Araña” eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó mientras el Madrid construía una ventaja de 2-1. Álvarez convirtió un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre.

El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su primera derrota de la temporada después de que el Madrid ganó todos sus seis partidos de La Liga y su debut en la Liga de Campeones. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.

El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria en la Real Sociedad el domingo. El Atlético subió al cuarto lugar, a seis puntos del Madrid.

“Sabíamos lo especial que era hoy, era un derbi y necesitábamos llevarnos los tres puntos para reducir la diferencia con los de arriba”, expresó Álvarez. “Tuvimos el control del juego y el equipo nunca dejó de avanzar. Creamos muchas oportunidades de gol y pudimos convertirlas”.

La última vez que el Atlético enfrentó al Madrid en marzo, Álvarez resbaló antes de aplicar un doble toque a un penal durante la tanda. Su gol fue anulado, y el Madrid avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Al final, cada penal es un momento nuevo, un partido nuevo, una oportunidad”, dijo Álvarez.

Simeone se conmueve hasta las lágrimas

Simeone pareció secarse las lágrimas de los ojos después del segundo gol de Álvarez.

“Hay muchas emociones. Esta temporada empezó con dificultades, pero gracias al esfuerzo de tanta gente ahora estamos haciendo un trabajo maravilloso”, dijo Simeone.

El Atlético había soportado su peor inicio en La Liga desde que Simeone se convirtió en entrenador hace más de una década y necesitaba esta victoria para mantenerse en la lucha por el título. Álvarez, quien se unió desde el Manchester City la temporada pasada, ha sido clave para que el equipo cambie las cosas esta semana. Venía de su primera tripleta en Europa el miércoles cuando lideró la victoria 3-2 del Atlético sobre el Rayo Vallecano.

“(Álvarez) trabaja muy duro y nos ayuda no solo en el ataque sino también con su presión en defensa”, indicó Simeone. “Lo necesitamos y tenemos que cuidarlo porque es muy bueno. Espero que pueda estar en este club por mucho tiempo”.

Bellingham anulado en su primer inicio de la temporada

Jude Bellingham fue una inclusión sorpresa por Alonso en el once inicial del Madrid. No había sido titular para el Madrid desde la Copa Mundial de Clubes en los Estados Unidos, después de lo cual se sometió a una operación en su hombro izquierdo el 16 de julio. Regresó al campo el fin de semana pasado y jugó un total de 20 minutos como suplente en dos victorias de La Liga.

El mediocampista inglés estuvo mayormente ausente en acción contra el Atlético, al igual que la mayoría de sus compañeros. El pase y el ímpetu de Arda Guler mantuvieron al Madrid en el partido hasta que cometió el penal que ayudó al Atlético a tomar el control total.

El Atlético marcó el ritmo cuando el defensor Robin Le Normand cabeceó un centro del hijo de Simeone, Giuliano Simeone, a los 14 minutos.

Guler ayudó al Madrid a responder contra el flujo del juego cuando asistió a Mbappé para anotar su séptimo gol líder de la liga en el 25. Guler luego puso al Madrid al frente al 36 al volear un pase de Vinícius Júnior.

El Atlético, sin embargo, mantuvo la presión en su Estadio Metropolitano, liderado por el estelar mediocampista Pablo Barrios. Y Alexander Sorloth consiguió un merecido empate para hacer el 2-2 en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando Koke Resurrección colocó un pase perfecto sobre Dean Huijsen para que el delantero noruego cabeceara al rincón.

La segunda mitad fue toda del Atlético, ya que Álvarez lanzó un penal más allá de Thibaut Courtois al 51 después de que se juzgara que Guler había usado una patada alta peligrosa que hizo contacto con la cabeza de Nicolás González.

Álvarez sentenció el encuentro el sábado cuando dobló un tiro libre desde el lado izquierdo del área dentro del poste cercano de Courtois, desatando celebraciones por parte de los aficionados del Atlético.

El Madrid ahora debe viajar a Asia central para jugar contra el Kairat Almaty en Kazajistán en la Liga de Campeones el martes.

Otros resultados

El suplente Alberto Moleiro y el Villarreal, tercero de la clasificación, superó 10 al Athletic Bilbao en casa.

El Mallorca venció al Alavés 1-0 para su primera victoria de la temporada, mientras que el Levante empató 1-1 en Getafe.