Brillan Stafford y Adams en contundente victoria de Rams

Davante Adams (17), receptor de los Rams de Los Ángeles, atrapa un pase de anotación superando la marca de Colton Hood (12), de los Giants de Nueva York, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Katie Chin)

Davante Adams (17), receptor de los Rams de Los Ángeles, atrapa un pase de anotación superando la marca de Colton Hood (12), de los Giants de Nueva York, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Katie Chin)

INGLEWOOD, California.- Davante Adams tuvo ocho recepciones para 195 yardas y atrapó dos de los cuatro pases de touchdown de Matthew Stafford, y los Rams de Los Ángeles le dieron la bienvenida de regreso a Aaron Donald a la NFL con una victoria 28-6 sobre los Giants de Nueva York el lunes por la noche.

Stafford lanzó para 327 yardas por los Rams (1-1), que aprovecharon después de que los Giants (1-1) perdieran a Jaxson Dart por una lesión en la rodilla izquierda en su primera serie ofensiva.

Los Rams jugaron sin los All-Pros lesionados Puka Nacua y Myles Garrett, pero Stafford y Adams ofrecieron una actuación de época, mientras los favoritos de pretemporada para el Super Bowl se recuperaron con solvencia del desastre de la semana pasada, una derrota 27-7 ante los 49ers en Australia.

Las recepciones y las yardas por aire de Adams fueron ambas sus mejores registros con el uniforme de los Rams, mientras el MVP de la liga, Stafford, ascendió al sexto lugar en la historia de la NFL con el pase de touchdown número 426 de su carrera, superando a Philip Rivers cuando Adams siguió con destreza un pase “fade” de 11 yardas en el tercer cuarto.

Jameis Winston completó 11 de 27 para 111 yardas con una intercepción en lugar de Dart, quien salió del campo tambaleándose tras recibir un fuerte golpe de Byron Young y Josaiah Stewart en la séptima jugada de Nueva York. El quarterback de segundo año, que se vio muy bien en la victoria de la semana pasada sobre Dallas, observó la segunda mitad con un conjunto deportivo, mientras los Giants apenas sumaron 182 yardas de ofensiva, frente a las 481 de Los Ángeles.

La noche también fue un hito para Donald, quien registró tres tacleadas para los Rams al completar su regreso con su primera acción en un partido de la NFL en 32 meses. El tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP, que se saltó el viaje de la Semana 1 a Melbourne, recibió ovaciones ensordecedoras de los aficionados de los Rams en cada oportunidad en el SoFi Stadium.

Adams estuvo extraordinario en el segundo partido de su 13ra temporada en la NFL. Realizó una atrapada a dos manos por encima de su cabeza antes de convertirla en un touchdown de 31 yardas en la segunda posesión de los Rams, y logró una recepción de 64 yardas en su tercera serie para preparar la recepción de touchdown de 10 yardas de Kyren Williams.

Winston y la ofensiva de los Giants no pudieron generar mucho después de la salida de Dart. Winston lanzó una intercepción en la zona de anotación a Trent McDuffie en el segundo cuarto, y Nueva York consiguió únicamente un gol de campo después de que Jevon Holland forzara y recuperara un balón suelto en la yarda 11 de Los Ángeles justo antes del descanso, con Donald deteniendo a Najee Harris en una tacleada clásica en tercera oportunidad.

Stafford sentenció el partido con un pase de touchdown a Terrance Ferguson cuando quedaban 8:57 por jugar.