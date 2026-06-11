México y Sudáfrica ponen a rodar el balón del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México abre las puertas de la máxima gala del fútbol al mundo por tercera ocasión.

La Copa Mundial más grande en la historia del torneo arranca el jueves, con el coanfitrión México midiéndose contra Sudáfrica en el partido inaugural.

En medio del aumento de las protestas y las tensiones sociales en la capital mexicana, más de 80.000 aficionados se dirigían al Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca. Recibió una muy necesaria renovación para levantar el telón de un torneo de 48 equipos que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

El emblemático recinto será el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales del Mundial después de hacerlo en los torneos de 1970 y 1986.

Será la octava ocasión que la selección mexicana disputa el primer compromiso de la justa.

El Tri buscará su primer triunfo en un partido inaugural ante Sudáfrica, en una repetición del primer encuentro del Mundial 2010, en el que la nación africana fue anfitriona. Aquel encuentro terminó con un empate 1-1.

Inmerso en una racha de ocho partidos sin perder, México tiene registro de cinco derrotas y dos empates en partidos inaugurales.

Para los Bafana Bafana, será apenas su cuarta aparición mundialista y buscarán avanzar más allá de la fase de grupos por primera ocasión.

El técnico mexicano Javier Aguirre estará al frente del Tri para su tercer Mundial. Avanzó a los octavos de final en las ediciones de 2002 y 2010. El portero mexicano Guillermo Ochoa estará en su sexta Copa del Mundo, mientras que el mediocampista Gilberto Mora, con 17 años, será el jugador más joven de todo el certamen.

Sudáfrica deposita sus esperanzas de alcanzar su tercer triunfo en un Mundial en su delantero Lyle Foster, cuyo club Burnley descendió a la segunda división de Inglaterra.

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