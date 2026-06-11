Abre México marcador ante Sudáfrica

A los 7 minutos, con un derechazo desde dentro del área y aprovechando un choque ente dos jugadores rivales, Julián Quiones pone adelante al coanfitrión del Mundial

Julián Quiñones, de México, celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Julián Quiñones, de México, celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Mundial 2026, primera en la historia en realizarse en tres países y la más grande en la historia con 48 equipos y 104 partidos, se pone en marcha el jueves.

México, coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, disputa el primer partido ante Sudáfrica.

El encuentro se realiza en el Estadio Azteca, que pasó por una remodelación durante más de dos años, fue rebautizado como Estadio Banorte y se conocerá como Estadio Ciudad de México durante el Mundial.

Aquí lo último antes, durante y después del partido inaugural:

México 1, Sudáfrica 0

A los 7 minutos, con un derechazo desde dentro del área y aprovechando un choque ente dos jugadores rivales, Julián Quiones pone adelante al coanfitrión del Mundial.

Quiñones, nacido en Colombia pero que jugó para el club América en México, juega con la selección como naturalizado. — Luis Ruiz —

Comienza partido

México enfrenta a Sudáfrica para poner en marcha el Mundial. Es la octava ocasión que la selección mexicana disputa el partido inaugural de una Copa del Mundo (nunca lo ha ganado).

Este partido inaugural reedita el de Sudáfrica 2010, pero ahora con México como anfitrión. En aquella ocasión, el resultado fue 1-1 en Johannesburgo. —Carlos Rodríguez—

Ochoa no aparece en el Mundial…. por ahora

Una de las mayores incógnitas de la selección mexicana para esta Copa del Mundo es si el técnico Javier Aguirre le concederá a su arquero Guillermo Ochoa la oportunidad de jugar, en lo que representa su sexto Mundial, un récord.

Al menos para el partido inaugural, el “Vasco” Aguirre optó por la juventud de Raúl Rangel.

El portero de 26 años ha sido titular en los últimos ocho duelos, pero disputará su primer partido official.

Ochoa ha jugado solo en tres de los seis Mundiales a los que acudió, en Brasil, Rusia y Qatar. — Carlos Rodríguez —