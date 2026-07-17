El esloveno Slavko Vinčić arbitrará la final Argentina-España

En sus tres partidos hasta ahora en el Mundial 2026, Vinčić ha mostrado siete tarjetas amarillas y una roja, y no ha señalado ningún penal

Lionel Messi celebra tras marcar un gol para Argentina en el partido contra Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Lionel Messi celebra tras marcar un gol para Argentina en el partido contra Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España el domingo será arbitrada por el esloveno Slavko Vinčić, dos años después de que estuvo a cargo de una final de la Liga de Campeones.

La FIFA anunció la designación a última hora del jueves. Es la segunda final consecutiva del Mundial en la que el reinante campeón Argentina tendrá a un árbitro europeo frente a un rival europeo.

El ente rector ha enfrentado críticas durante la actual Copa del Mundo porque Argentina parece beneficiarse de algunas decisiones arbitrales —incluida aquella en la que su astro Lionel Messi evitó una tarjeta roja por una dura entrada sobre un rival de Argelia—, y los entrenadores de Egipto y Sudáfrica han denunciado inconsistencias.

Después de que Egipto alegara formalmente parcialidad en decisiones durante su derrota 3-2 ante Argentina, el director de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, afirmó: “Nadie puede cuestionar la integridad de los oficiales de partido de la Copa Mundial de la FIFA”.

En sus tres partidos hasta ahora en el Mundial 2026, Vinčić ha mostrado siete tarjetas amarillas y una roja, y no ha señalado ningún penal.

En el más reciente de sus partidos, en la ronda de 32 hace más de dos semanas, Vinčić expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié, tras una revisión de video por cubrirse la boca en un enfrentamiento con un rival de México.

Vinčić también dirigió dos partidos de la fase de grupos, cuando Brasil y Marruecos empataron 1-1 y Argelia venció a Jordania 2-1.

Épica Bayern-Madrid

En la última temporada de clubes en Europa, el partido más importante de Vinčić fue la victoria 4-3 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Vinčić mostró tarjetas amarillas a cinco jugadores del Madrid, y segundas amarillas a Eduardo Camavinga por hacer tiempo y a Arda Guler por protestar, para expulsarlos en los minutos finales del partido.

Esas estuvieron entre apenas tres tarjetas rojas que Vinčić mostró en nueve partidos de la Liga de Campeones, y señaló solo dos penales.

El árbitro esloveno, de 46 años, dirigió la victoria 2-0 del Madrid sobre el Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones de 2024.

El vínculo con Eslovenia

La elección de Vinčić por parte de la FIFA sorprendió a algunos observadores, dadas las tensiones en curso entre su presidente, Gianni Infantino, y la UEFA, encabezada por el abogado esloveno Aleksander Ceferin, quien debería asistir a la final en East Rutherford, Nueva Jersey.

La UEFA sostuvo que la FIFA “cruzó una línea roja” al suspender una sanción obligatoria de un partido para el delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, para permitirle enfrentar a Bélgica en los octavos de final, y calificó la decisión de “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

En el cuarto día de la Copa del Mundo, algunas federaciones de fútbol publicaron una carta durante una conferencia organizada por la FIFA en Miami en la que criticaron personalmente a Ceferin por un comentario, según se informó, realizado días antes del torneo en Eslovenia sobre el formato ampliado de competencia de 48 equipos.

Vinčić sigue al polco Szymon Marciniak al ser elegido para arbitrar el partido más importante del fútbol mundial. Marciniak señaló un penal para cada equipo en el emocionante empate 3-3 en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Qatar en diciembre de 2022.

Luego Argentina ganó la tanda de penales, en la que Marciniak mostró una tarjeta amarilla al arquero argentino Emiliano Martínez por conducta antideportiva al intentar distraer a los jugadores franceses.

La designación de Vinčić continúa un patrón de 10 Copas del Mundo consecutivas desde 1990: se eligen árbitros europeos para finales disputadas fuera de Europa, y se seleccionan árbitros de otros continentes para finales jugadas en Europa. Entre esos casos está el del italiano Collina, el árbitro más destacado de su generación, quien dirigió la victoria 2-0 de Brasil sobre Alemania en la final de 2002 en Japón.