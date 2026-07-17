Rector Dámaso Anaya encabeza presentación oficial del Corre Basket UAT

Ciudad Victoria, Tam.- Con el firme compromiso de impulsar el deporte y la identidad institucional , el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó este jueves la presentación oficial del equipo profesional de basquetbol Correcaminos, de cara a su participación en la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El Gimnasio Multidisciplinario de la UAT fue testigo de una tarde llena de energía deportiva, reuniendo a autoridades universitarias, estatales y una afición que se reporta lista para alentar al equipo de casa en cada jornada.

Durante la ceremonia, el rector Dámaso Anaya destacó que Correcaminos representa disciplina y un profundo sentido de pertenencia, resaltando el orgullo de contar con dos alumnos de la UAT que demuestran que es posible combinar la excelencia académica con la práctica de alto rendimiento. Asimismo, subrayó que la actividad física forma líderes y construye comunidad, exhortando al plantel y a la afición a caminar juntos para escribir una historia de éxito con pasión y dignidad en cada partido.

El momento estelar llegó con la presentación del roster oficial, donde se destacó de manera muy especial el orgullo y talento estudiantil que aporta la máxima casa de estudios con los jugadores Francisco Javier Barrón, alumno de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Victoria, e Iván Cruz, de la Facultad de Ingeniería Tampico. De igual manera, los jugadores presentaron los nuevos jersey que vestirá el equipo para buscar la gloria deportiva en la campaña.

La estrategia en el banquillo estará comandada por el experimentado entrenador Lewis LaSalle Taylor, quien junto a su asistente Pedro Ramos y el cuerpo médico de primer nivel, prometen un equipo dinámico, rápido y altamente competitivo.

En el evento, tanto el entrenador Lewis como el jugador Taylor Alexander Johnson dirigieron palabras al público, reconociendo el gran respaldo y compromiso de la UAT con el proyecto deportivo.

El calendario oficial para esta Temporada 2026 de la LNBP Varonil ya está definido y el debut de la escuadra naranja está programado en el territorio de las Abejas de León. Tras este compromiso de visitante, la emoción del baloncesto profesional encenderá la capital tamaulipeca cuando Correcaminos UAT haga su esperado debut en casa los días 31 de julio y 1 de agosto recibiendo en la serie a CB Santos en la duela del Gimnasio Multidisciplinario.

En la gala de presentación el rector Dámaso Anaya estuvo acompañado por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya.

Estuvieron también el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virues; y el presidente de Correbasket, Julio Schauer Vela.