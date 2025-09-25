Messi brilla con doblete y asistencia en goleada de Inter Miami sobre New York City FC

El astro argentino alcanzó 24 goles y lidera la tabla de anotadores, asegurando el pase de las Garzas a los playoffs con triunfo 4-0 en la MLS

Lionel Messi (10) del Inter Miami avanza con el balón en el partido de la MLS contra New York City, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)

NUEVA YORK.- Lionel Messi facturó un doblete y regaló una exquisita asistencia para que el Inter Miami certificara su presencia en los playoffs de la MLS tras aplastar el miércoles 4-0 a New York City FC.

El astro argentino gritó sus goles a los 74 y 86 minutos para decretar el triunfo de las Garzas en la visita al Citi Field.

Messi llegó a 24 goles y quedó como máximo anotador en la temporada regular, escoltado por Denis Bouanga (22) de LAFC.

El volante argentino Baltasar Rodríguez (43 minutos) y el atacante uruguayo Luis Suárez (83) marcaron los otros tantos de Inter Miami. Suárez reapareció tras purgar una suspensión de tres partidos por haber escupido a un integrante del personal de los Sounders de Seattle al cabo de la final de la Leagues Cup.

Con su tercera victoria seguida, Inter Miami desplazó a Charlotte y NYFC para ubicarse en el tercer puesto de la Conferencia Este. Con dos partidos menos, las Garzas se encuentran cinco puntos detrás del líder Filadelfia Union.

En su segundo encuentro como titular, Rodríguez abrió la cuenta poco antes del descanso tras una genialidad de Messi. La Pulga recibió de Sergio Busquets en el círculo central y luego metió un caño entre las piernas del zaguero Thiago Martins. Rodríguez no perdonó al quedar en un mano a mano con el arquero Matt Freese, definiendo con un derechazo.

Messi hizo su primer gol cuando picó el balón por encima de Freese tras un pase de Busquets.

Suárez se encargó de ejecutar un penal luego de una falta sobre el argentino Rodrigo de Paul y Messi puso cifras definitivas al rematar con un derechazo a un pase de Marcelo Weigandt.