Capitanes avivan la rivalidad previo a la Copa Ryder en Bethpage Black

Luke Donald destacó el orgullo europeo “que el dinero no puede comprar”, mientras Keegan Bradley erró un recuerdo histórico antes del inicio del torneo el viernes

Los equipos de Estados Unidos y Europa durante la ceremonia previa al inicio de la Copa Ryder en Bethpage Black el miércoles 24 de septiembre del 2025. (AP Foto/Matt Slocum)

FARMINGDALE, Nueva York.- A dos días del golpe de salida de la Copa Ryder, el duelo psicológico comenzó el miércoles, cuando el capitán europeo Luke Donald lanzó algunas indirectas sutiles sobre el pago por jugar durante su discurso en la ceremonia de apertura.

“Nos impulsa algo que el dinero no puede comprar”, afirmó Donald.

Europa, 1 arriba.

Y luego el capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, cometió el primer error de estos partidos cuando habló de estar cerca del green del hoyo 17 en Brookline en 1999, uno de los momentos más grandes en la historia de la Copa Ryder, solo para decir erróneamente que Justin Rose —no Justin Leonard— hizo el putt de 45 pies.

Europa, 2 arriba.

Las rondas de golf comienzan el viernes en el bullicioso Bethpage Black. Más de 5.000 aficionados que asistieron a la ceremonia hicieron sentir su presencia con constantes cánticos de “¡Estados Unidos!” y algunos abucheos para los europeos. Los abucheos más fuertes llegaron cuando ambos capitanes agradecieron a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien asistió a la ceremonia.

El presidente Donald Trump tiene previsto presenciar la sesión inaugural del viernes.

Donald es el primer europeo en ser capitán dos veces seguidas en la Copa Ryder desde Bernard Gallacher (1991-95). Estuvo impecable en Roma, usando un italiano perfecto en un breve mensaje a los aficionados, y fue igualmente distinguido al enviar un mensaje claro sobre de qué se trata esta semana.

Europa prácticamente ha dominado la Copa Ryder en la era moderna que data de 1979, y ha construido un legado que ha dotado a su equipo de una confianza suprema.

“El equipo estadounidense está justamente orgulloso de su herencia, pero nosotros también. Nuestro legado europeo está arraigado en la resiliencia, en la unidad y en demostrar que la gente se equivoca”, indicó Donald. “Una y otra vez, hemos demostrado que cuando nos unimos con un propósito compartido, podemos lograr cosas notables”.

Donald aseguró que, en la Copa Ryder, lo importante no es sólo el dinero.

“No se trata de premios en metálico o puntos de clasificación mundial. Se trata de orgullo”, enfatizó.

Los estadounidenses han recibido 200.000 dólares para donar a la caridad desde 1999. Este año, la cantidad para caridad es de 300.000, junto con un estipendio de 200.000 dólares. Los jugadores estadounidenses han dicho desde el principio que donarían los 500.000 completos a organizaciones benéficas en sus comunidades.

Esa fue suficiente munición para que los europeos dijeran que no necesitaban compensación para competir por un trofeo de oro de 17 pulgadas, sugiriendo que era un ejemplo de por qué la Copa Ryder significaba más para ellos que para los estadounidenses.

Europa ha ganado diez de las últimas 14 ediciones contra equipos estadounidenses que típicamente parecen más fuertes en papel en términos de ranking mundial y campeonatos importantes. Ahora intenta ganar por quinta vez en suelo estadounidense.

Los estadounidenses no han ganado en Europa en 32 años.

Bradley dijo que la Copa Ryder se volvió personal en esos partidos de 1999 cuando tenía 13 años, sentado en los hombros de su padre “viendo caer el putt milagroso de Justin Rose en el 17mo y cómo su padre le permitió unirse a la celebración cuando el partido terminó en el 18.

“Ese fue el momento en que el golf dejó de ser un juego y comenzó a ser una vocación. Ese día cambió mi vida”, expresó.

Estados Unidos contará con el apoyo del público en Bethpage Black, que ha sido sede de dos ediciones del U.S. Open, un Campeonato de la PGA y dos eventos de playoffs de la FedEx Cup en la gira.