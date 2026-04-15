Nashville y LAFC eliminan en México a América y Cruz Azul

Israel Reyes, del América de México, da la vuelta por encima de Ahmed Qasem, de Nashville, durante la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

Israel Reyes, del América de México, da la vuelta por encima de Ahmed Qasem, de Nashville, durante la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con un gol de Hany Mukhtar en el arranque de la segunda mitad, Nashville SC derrotó el martes 1-0 al América para clasificarse por primera vez a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

En una jornada fatídica para los clubes mexicanos, Cruz Azul también quedó eliminado en casa por otro conjunto de la MLS, Los Ángeles FC.

Mukhtar anotó a los 51 minutos para que Nashville se convirtiera en el primer equipo de la MLS que vence al América en su feudo del Estadio Azteca.

Nashville se las verá en la ronda de los cuatro mejores contra el ganador de la serie entre Seattle Sounders y Tigres. Los mexicanos tienen ventaja 2-0 de cara al choque de vuelta el miércoles en Seattle.

Como local, el América confiaba sacar mejores réditos,tras el empate sin goles obtenido hace una semana en Nashville.

Las Águilas siete veces monarcas de la Copa de Campeones, buscaban su primer título regional desde 2016.

En la segunda mitad, el árbitro Walter López detuvo el juego un par de veces cuando aficionados del América profirieron un cántico homofóbico contra el portero Brian Schwake.

El cántico se convirtió en un problema para los equipos mexicanos desde el Mundial de 2014 en Brasil.

LAFC supera al Cruz Azul

Dennis Bouanga convirtió un penal en el descuento y LAFC rescató un empate 1-1 de su visita al Cruz Azul, que naufragó en la misión de revertir una desventaja de tres goles y quedó eliminado en los cuartos de final.

Cruz Azul terminó el partido con 10 hombres después de que el zaguero argentino Gonzalo Piovi fue expulsado a los 90 minutos tras derribar a Bouanga.

LAFC avanzó tras sellar una victoria 4-1 en el marcador global de la eliminatoria.

El delantero uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penal a los 18 minutos para que los anfitriones soñaran con la remontada y el pasaje a semifinales. Bouanga igualó con un derechazo al ángulo inferior izquierdo a los 97.

LAFC, que ganó el partido de ida 3-0 con dos goles de David Martínez, jugará contra el ganador del cruce entre Toluca y el LA Galaxy. Los mexicanos lideran 4-2 en la serie.

“Sé que eliminamos a un gran club, un gran campeón, y un equipo que nos dio muchos problemas. Clasificar fue duro”, dijo Marc Dos Santos, el técnico de LAFC. “Ahora no hay favoritos. Todos los que llegan a las semifinales son fuertes”.

Hugo Lloris, otrora arquero de Tottenham y de la selección de Francia, aportó buenas atajadas por LAFC, que busca disputar su tercera final del torneo tras perder los encuentros por el título en 2020 y 2023.

“Hoy tuvimos 31 remates, enfrentamos a un arquero campeón del mundo que nos impidió tener una gran noche”, reconoció el entrenador de Cruz Azul Nicolás Larcamón.

El club mexicano, siete veces campeón de la Copa de Campeones, buscaba emular al América, el último equipo en conquistar títulos consecutivos, en 2014-15 y 2015-16.