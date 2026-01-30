Mejora asistencia a las aulas, tras clima ártico

Los alumnos no tuvieron clases presenciales lunes y martes, debido a las temperaturas congelantes. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Este jueves, al mejorar las condiciones climatológicas en Nuevo Laredo, las escuelas de nivel básico registraron un 60% de asistencia, informó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández.

Ello refleja un aumento en el aforo de alumnos, ya que el miércoles la presencia en los salones fue del 30%.

El jefe del CREDE señaló que las instituciones siguen operando bajo los lineamientos establecidos en la circular emitida por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en coordinación con Protección Civil estatal y municipal.

El funcionario explicó que, de acuerdo con dichos criterios, la asistencia del alumnado queda a consideración de los padres de familia, priorizando la salud de los menores ante los cambios de temperatura.

En este sentido, indicó que se ha recomendado que los estudiantes que acudan a clases lo hagan bien abrigados y con bebidas calientes, para mantenerse hidratados.

No obstante, destacó que los docentes se encuentran en los planteles atendiendo a quienes sí asisten de manera presencial, asegurando que los maestros han mantenido el acompañamiento académico a distancia mediante plataformas digitales y comunicación por whatsapp con los alumnos que permanecen en casa.

Este viernes no habrá clases, ya que el magisterio tendrá su primer Consejo Técnico Escolar del año 2026.