Inicia el TecNM ciclo escolar enero-junio 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Con un mensaje de bienvenida y entusiasmo, el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (ITNL) inauguró oficialmente las actividades del ciclo escolar enero-junio 2026, en una ceremonia celebrada en las instalaciones del campus.

El acto reunió a estudiantes, docentes, personal administrativo y familiares que acompañaron a las y los jóvenes en este arranque de clases.

El evento también sirvió para reconocer a los mejores promedios académicos y a los docentes más valorados por su labor educativa.

La ceremonia estuvo encabezada por el director de la mencionada universidad, Benito Sánchez Raya, quien destacó la importancia de este

nuevo periodo académico y el compromiso de la comunidad educativa con la formación profesional de las y los estudiantes.

“Este momento no solo marca el arranque de un semestre más, sino también la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la formación profesional, la investigación y el servicio a la sociedad. Por eso hoy estamos aquí, dando la bienvenida a todos nuestros estudiantes de las diferentes carreras”, expresó Benito Sánchez Raya, director del TecNM.

Entre los invitados especiales estuvieron autoridades educativas, jefes de departamento, coordinadores de carrera y representantes estudiantiles, así como madres y padres de familia que acompañaron a sus hijos en un día cargado de simbolismo.

Durante su intervención, Sánchez Raya destacó las mejoras en infraestructura realizadas durante el periodo intersemestral, incluyendo la instalación de nuevos proyectores, pizarrones y sistemas de ventilación dirigidos a fortalecer los espacios educativos, especialmente en los laboratorios de ingeniería.

Además informó sobre la ampliación de la conectividad de internet en diversas aulas y zonas de aprendizaje, así como el reemplazo de luminarias por tecnología LED en salones y estacionamientos, para optimizar el consumo energético.

El director también hizo un llamado a las y los estudiantes a aprovechar todas las oportunidades académicas disponibles, desde el fortalecimiento de competencias técnicas hasta el aprendizaje de una segunda lengua, e invitó a inscribirse en cursos de inglés y programas de formación complementaria.

“Como autoridad educativa, trabajamos de manera constante para ofrecer instalaciones cada vez más dignas y funcionales para cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes y docentes. Por lo cual sean todas y todos bienvenidos a este nuevo ciclo… y éxito”, concluyó Sánchez Raya.