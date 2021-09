“Me siento más protegida ya con las dos dosis”

NUEVO LAREDO, TAM.- Este martes dio inicio la última jornada de vacunación contra COVID-19 a personas de 18 a 39 años de edad en Nuevo Laredo.

Desde temprana hora, cientos de jóvenes que ya cuentan con la primera dosis de la vacuna comenzaron acudir a los diferentes módulos ubicados en el Polyforum La Fe, Centro Cívico, el Casino de Expomex y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, en la colonia Infonavit con su papelería en mano.

Fue a las 8 de la mañana cuando inició la aplicación de las vacunas a jóvenes de 18 a 20 años de edad, quienes se mostraron muy contentos por recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Tal fue el caso de América Hernández de 18 años de la colonia Loma Bonita quien estudia en la Normal Cuauhtémoc dijo sentirse emocionada por la aplicación de la vacuna, ya que siente más tranquilidad al saber que está protegida contra el virus.

“Me siento más protegida ya con las dos dosis, yo me vine desde temprano hacer fila para ser de las primeras, me siento contenta de que ya completé mi esquema de vacunación contra Covid-19”, subrayó.

Para Claudia Cornejo de 20 años de edad quien vive en la colonia Concordia, la vacuna es una esperanza para que pronto termine la pandemia.

“Yo invito a todas las personas para que acudan a aplicarse la vacuna, es por el bien de nosotros y nuestras familias, aunque estemos vacunados, debemos seguir protegiéndonos”, señaló.

José Arturo Cornejo de 19 años, habitante de la colonia Los Aztecas, quien es estudiante en el ICEST aseguró que desde las 6 de la mañana llegó a las instalaciones de la UAT para hacer fila y aplicarse la vacuna.

“Me vine temprano, ya me quería aplicar la vacuna, esta es una obligación que tenemos, además es una prevención contra el virus por eso es importante que nos apliquemos la dosis”, mencionó.

Hilda Galván de 18 años, estudiante de la UAT y habitante de la colonia Infonavit señaló que con la aplicación de la vacuna espera que pronto termine la pandemia.

“Es por el bien de nosotros y nuestras familias, es protección contra el virus, ya con la segunda aplicación me siento más tranquila, sé que, si me enfermo, no va hacer de gravedad”, subrayó.

Así es, como la población de este rango de edad ha mostrado su interés por la vacuna anticovid, las cual seguirá aplicándose hasta el próximo domingo 12 de septiembre.

Este miércoles 8 de septiembre corresponde vacunar a los jóvenes de 21 a 23 años; el jueves de 24 a 26 años; el viernes a personas de 27 a 30 años; el sábado de 31 a 35 años y el domingo a los adultos de 36 a 39 años de edad.

En esta última jornada se estima aplicar cerca de 106 mil dosis de la vacuna Pfizer, tanto a la población en general como a los trabajadores del sector maquilador.

