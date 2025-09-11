Más de 6 mil personas no saben leer ni escribir en Nuevo Laredo: ITEA

Nuevo Laredo, Tam.– Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA) en Nuevo Laredo, realizó actividades educativas al interior de los círculos de estudio, así mismo se recorrió algunas calles de las colonias donde se ubican los círculos de estudio, para invitar a los adultos a que aprovechen y aprendan a leer y escribir.

“El día 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, un evento muy importante y reconocido porque al alfabetizar estamos dando la oportunidad a todas aquellas personas, a que descubran a través de la lectura lo que no han logrado comprender. Con esto se busca cambiarles la vida, que al aprender a leer y escribir, pueden continuar con su educación primaria. Sin duda, algo muy importante en sus vidas”, precisó Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, coordinador del ITEA en Nuevo Laredo.

De acuerdo a Castillo Gutiérrez y basados en las estadísticas del INEGI, en Nuevo Laredo aún existen poco más de 6 mil personas que son analfabetas, ya que no saben leer ni escribir.

Cabe destacar que estas son personas mayores que oscilan entre los 30 y 60 años o más, que por desarrollar algún trabajo desatendieron el aprender a leer y escribir.

“Ya en esas edades y con alguna fuente de ingreso, sin duda es muy difícil convencerlos de que aún es tiempo de aprender a leer y escribir. Por nuestra parte hacemos todo nuestro esfuerzo, ya que en la actualidad tenemos 47 personas que se están alfabetizando, entre adultos y jovencitos que van desde los 14, 15 y 18 años”, mencionó.

Para concluir, dijo que de enero a la fecha se han logrado alfabetizar 32 personas, esto gracias a los libros que se usan para enseñar, que han sido diseñados para que un adulto pueda aprender. Estos mismos han continuado con su preparación para seguir estudiando la primaria.