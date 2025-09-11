Conmemoran en la UTNL el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio

A los estudiantes se les conminó a escribir frases motivacionales, invitando a otros jóvenes a vivir plenamente la vida. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) llevó a cabo actividades entre sus estudiantes, a fin de precisamente evitar el que pretendan salir por la puerta falsa de la vida ante problemas que puedan tener.

Entre las acciones llevadas a cabo figuraron pláticas de prevención, así como interacciones en las que expresaron cómo se sentían, para que psicólogos de la institución pudieran detectar posibilidades de riesgos de suicidio, así como también se les conminó a escribir frases motivacionales, invitando a otros jóvenes a vivir plenamente la vida.

Esto forma parte de las acciones que en la UTNL se llevan a cabo en fechas que son importantes de conmemorar y tomar en cuenta, en beneficio de la propia comunidad escolar, y que son promovidas por el rector José Antonio Tovar Lara, en apego a los programas educativos promovidos por el Gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya.