Invita DIF Nuevo Laredo a censo para apoyar a sobrevivientes de cáncer

Ello permitirá conocer de cerca sus necesidades y fortalecer los programas dirigidos a su bienestar

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de escuchar, acompañar y brindar apoyo a quienes han enfrentado la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo invita a todas las mujeres sobrevivientes a participar en un censo especial que permitirá conocer de cerca sus necesidades y fortalecer los programas dirigidos a su bienestar.

El objetivo de esta encuesta es recopilar información que dé voz a cada una de las mujeres que han atravesado esta batalla, con la finalidad de diseñar y ampliar acciones de apoyo que mejoren su calidad de vida.

“Cada mujer que está luchando contra el cáncer de mama, es un ejemplo de fortaleza y esperanza. Escucharlas nos permitirá seguir construyendo una comunidad más solidaria, cercana y sensible a sus necesidades”, expresó Claudette Canturosas Villarreal, presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo.

Las interesadas podrán registrarse de manera sencilla a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/VeiXfuc9xj6tvLP17 o bien escanear el código QR que esta publicado en la pagina de Facebook del Sistema DIF.

El DIF Nuevo Laredo reitera su invitación a sumarse a esta iniciativa, con la certeza de que la participación ciudadana es la clave para fortalecer la red de apoyo a las mujeres y sus familias.