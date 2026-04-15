Avanzan trabajos de COMAPA para restablecer servicio de agua potable

Se estima que la Planta Centro estará operando al 100% el próximo viernes alrededor de las 3:00 p.m.

Como parte de estas medidas, se ha instalado una bomba de resguardo, lo que ha permitido incrementar el suministro de agua de 500 a 1000 litros por segundo. [Agencias]

Como parte de estas medidas, se ha instalado una bomba de resguardo, lo que ha permitido incrementar el suministro de agua de 500 a 1000 litros por segundo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) informa a la ciudadanía que, derivado de la contingencia presentada recientemente, los equipos dañados ya han sido retirados y enviados a reparación para su pronta rehabilitación.

Por instrucciones de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, de manera inmediata el personal operativo de COMAPA activó acciones emergentes para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Como parte de estas medidas, se ha instalado una bomba de resguardo, lo que ha permitido incrementar el suministro de agua de 500 a 1000 litros por segundo.

De igual forma, el equipo de buzos de la dependencia, continúa trabajando en la limpieza de las bocatomas para retirar la basura que se ha acumulado ante la creciente del Río Bravo.

Este aumento en la capacidad permitirá contar con servicio de baja presión, principalmente en primer nivel, durante la tarde-noche del día de hoy y mañana en un horario de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Se recomienda a la población aprovechar el servicio para actividades esenciales como higiene personal y almacenamiento de agua.

Con estos avances, se estima que la Planta Centro estará operando al 100% el próximo viernes alrededor de las 3:00 p.m.

Se dio a conocer, que para apoyar a las colonias afectadas, en conjunto con Servicios Públicos Primarios, se está llevando servicios de pipas en las colonias afectadas.

COMAPA hace un llamado a la ciudadanía a su comprensión ante las molestias ocasionadas por esta situación, que impacta en los hogares y en las actividades cotidianas.

A su vez, informa que el personal operativo mantiene labores permanentes para restablecer el servicio a la brevedad posible, con el firme compromiso de atender esta contingencia de manera eficaz.

El organismo, exhorta a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los canales oficiales, para conocer el estatus de los trabajos que se realizan para restablecer el servicio de agua potable.