Azotan tormentas severas a Michigan y dejan daños e inundaciones en comunidades

Un árbol arrancado de raíz se apoya en una vivienda tras una fuerte tormenta, el miércoles 15 de abril de 2026, en Ann Arbor, Michigan. (AP Foto/Mike Householder)

Un árbol arrancado de raíz se apoya en una vivienda tras una fuerte tormenta, el miércoles 15 de abril de 2026, en Ann Arbor, Michigan. (AP Foto/Mike Householder)

ANN ARBOR, Michigan.- Fuertes tormentas azotaron distintas partes de Michigan durante la noche del martes y la mañana del miércoles, causando daños en dos pistas de hielo y arrancando varios árboles de raíz cerca del campus de la universidad del estado.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional evaluaban los daños en lugares como Ann Arbor para determinar si uno o más tornados tocaron tierra, pero hasta la mañana del miércoles no se había confirmado ninguno. En cambio, los daños parecen haber sido causados por una serie de tormentas eléctricas que entró a Michigan desde Iowa, Wisconsin e Illinois, señaló la meteoróloga Sara Schultz.

Se reportó una ráfaga de viento de 112,6 km/h (70 mph) a la 1:49 de la mañana del miércoles en el estadio de fútbol americano de la Universidad de Michigan, mientras que se registraron ráfagas de 111 km/h (69 mph) y 99,7 km/h (62 mph) en el Aeropuerto Willow Run y el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, indicó Schultz. Otra ronda de fuertes tormentas con vientos potencialmente dañinos avanzaba el miércoles hacia la zona desde el oeste.

Calles y vecindarios de muchas comunidades del sureste de Michigan también sufrieron inundaciones el miércoles.

Algunos edificios de escuelas públicas en Ann Arbor sufrieron daños estructurales y muchos se quedaron sin electricidad. El distrito cerró el miércoles debido a una interrupción de fibra que afecta los sistemas de incendios, telefonía y cámaras, así como el acceso a los edificios.

El alcalde de Ann Arbor, Christopher Taylor, dijo que ingenieros estructurales evaluaban los daños en un muro de la pista de hielo del Veterans Memorial Park de la ciudad. La pista de hielo Yost de la universidad perdió parte del techo.

Más daños

Seungjun Lee se sentía afortunado. La tormenta arrancó de raíz un enorme árbol frente a la casa que alquila junto a otras seis personas y las ramas apenas rozaron su dormitorio en el piso superior.

“Si el árbol hubiera caído un par de pies (60 centímetros) más, yo no estaría aquí”, afirmó Lee, de 20 años y estudiante de tercer año en la Universidad de Michigan. “Estaría en el hospital. Así que me siento muy afortunado de que… el techo lo haya detenido”.

El ruido de una sirena y posteriormente una alerta en sus teléfonos despertó a Lee y a sus compañeros de casa entre la 1 y las 2 de la mañana.

“En cuanto salí, todos los demás salían de sus habitaciones y decían: ‘¿Qué está pasando? Esto es una locura’”, relató Lee, originario de Ridgewood, Nueva Jersey. “Y luego miramos por la ventana: este árbol simplemente se cayó. Así que dijimos: ‘Oh, demonios’”.

Luego, un amigo del otro lado de la calle se acercó para ver cómo estaban.

“Él dijo: ‘¿Escucharon lo de Yost?’ Nosotros dijimos: ‘No’. Estábamos preocupados por nuestra casa. Así que fuimos caminando, lo revisamos y dijimos: ‘Es una locura’”, señaló Sam Zaruba, de 20 años.

Uno de sus compañeros de casa, Gautam Nigam, de 21 años, dijo que no podía faltar a clases a pesar del desastre: “Hoy tengo una presentación final”.

Más lluvia y peces muertos

Las tormentas dejaron hasta 6,3 centímetros (2,5 pulgadas) de lluvia en varias partes del sureste de Michigan hasta la mañana del miércoles, y se pronosticaban más precipitaciones para las regiones del centro-norte, los Grandes Lagos y el valle de Ohio. Se emitieron avisos de inundaciones para una gran parte del este de la Península Inferior de Michigan, el sureste de Michigan, el norte de Indiana, el noroeste de Ohio, así como para el área de Chicago y Wisconsin.

En el norte de Michigan, un corte en el servicio eléctrico en plena tormenta mató a 1.750 truchas arcoíris en una instalación estatal de cría. Scott Heintzelman, de la división de pesca del estado, dijo que fue un “evento devastador” que involucró “hermosos y grandes peces”.

Los peces suelen medir unos 60 centímetros (2 pies) de largo. En estado natural, nadan hacia un vertedero en el río Little Manistee y luego pasan a estanques. Heintzelman dijo que el personal descubrió el martes que la falla eléctrica había detenido el flujo de agua oxigenada, lo que mató a los peces.

El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin dijo que permanece atento a los diques ubicados alrededor de Portage, una ciudad de unos 10.000 habitantes, ante la crecida del río Wisconsin. Hasta la mañana del miércoles, el río allí creció a casi 5,7 metros (19 pies), unos 60 centímetros (2 pies) por encima del nivel de inundación, y podría alcanzar los 6,18 metros (20,3 pies), indicaron.

Y luego de varios días de lluvias y el deshielo de la nieve invernal, ha ingresado una “afluencia significativa de agua” al lago Black, río arriba de Cheboygan, en el norte de Michigan, informó la policía del condado.

El lago desemboca en el río Black y alimenta al río Cheboygan, que atraviesa la ciudad hasta el lago Hurón. Las autoridades han estado gestionando el flujo a través de la presa de Cheboygan, elevando compuertas, agregando bombas, levantando un puente y cerrando el acceso al público a algunas zonas ribereñas.

Las inundaciones y las condiciones peligrosas de viaje obligaron al Distrito Escolar del Área de Cheboygan a cancelar clases y eventos deportivos para el jueves y el viernes.

“Las condiciones no están mejorando de manera significativa e incluso siguen empeorando en algunas áreas”, dijo el distrito .

¿Hacia dónde se dirige este sistema de tormentas?

Bill Bunting, del Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico, describió un “patrón meteorológico muy dinámico” que combina aire muy húmedo con una fuerte corriente en chorro sobre el centro de Estados Unidos y los Grandes Lagos para crear condiciones propicias para tormentas eléctricas severas.

Hacia la tarde del miércoles, el servicio meteorológico había recibido más de 400 reportes de caída de granizo, vientos superiores a los 96,5 km/h (60 mph) o posibles tornados, dijo.

El sistema se extendía el miércoles hacia el norte desde el centro de Texas hasta Iowa y el sur de Wisconsin y hacia el este a través de partes de Michigan, Illinois, el norte de Indiana y Ohio. Avanza hacia el oeste de Pensilvania y el área de Buffalo, Nueva York, señaló Bunting.

Más al este se tiene previsto un calor abrasador que amenaza con imponer récord de temperaturas máximas para Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C., hasta el fin de semana, según los meteorólogos.