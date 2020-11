Margarita vence al cáncer de mama

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde hace 16 años que a la señora “Margarita” le detectaron cáncer de mama, desde entonces su vida dio un vuelco de 160 grados, cuando le dijeron que tenía cáncer de mama a la mente se le vino que moriría, hay en día gracias a Dios ha superado la enfermedad y hace su vida normal.

A la paciente se le entrevistó cuando acudió a solicitar la prótesis de mama al módulo de Lazo Rosa ubicado dentro de las instalaciones del Centro Oncológico en la colonia La Fe, donde además están apoyando a muchas mujeres que han sido mastectomizadas.

“Me lo detectaron con una bolita que tenía en el pecho derecho, me empezó a salir una bolita y de ahí me la empecé a tocar y me empezó a crecer, y de ahí fui al Hospital General y ahí me hicieron una biopsia, pasó muy poquito tiempo y me operaron”, explicó.

Añadió que le retiraron todo su pecho, posteriormente le empezaron a dar las quimioterapias y radiaciones en ciudad Victoria, aparte de que su vida cambió demasiado pero en realidad ella lo que más pensaba era en sus hijos.

Destacó que cuando la enviaron a Ciudad Victoria la atendieron muy bien, fue allí donde llevó a cabo todo su tratamiento, ya hace alrededor de dos años que la dieron de alta después de 14 años, posteriormente el cáncer le regresó para la cabeza.

Reveló que para ello le aplicaron inyecciones y gracias a Dios el cáncer se le encapsuló, por lo que la vida le volvió el haber salido adelante por segunda vez de esta enfermedad, la cual nunca pensó que fuera a salir adelante y volver con su familia, con sus hijos.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer, en lo que pensé era en que me iba a morir, luego se me vino a la menta que moriría, y después me dije yo tengo que salir adelante por mis hijos, tengo que echarle ganas no podría dejar a mis hijos solos”, expresó.

Doña Margarita de 52 años dijo que la Asociación Lazo Rosa la apoyado al igual que a otras mujeres con pláticas, con las dudas que tienen de la enfermedad, además del obsequio de la prótesis de seno de manera gratuita, además de mascadas, pelucas y el trato que les brindan es excelente.

Por último manifestó que tiene una hija de 20 años de edad, a quien le dice que se cuide que se autoexplore, ya que tal vez el cáncer sea hereditario, ya que a una prima hermana de ella también la operaron, a las mujeres les dice que hay que explorarse para detectar algo anormal en sus senos.

