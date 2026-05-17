Refuerza sector salud acciones contra el dengue

Nuevo Laredo, Tam.- Las acciones de prevención y combate contra el mosquito transmisor del dengue continúan de manera permanente en Nuevo Laredo, informó Aurelio Ortega Pascual, capturista y apoyo en entomología, al señalar que tras las recientes lluvias se reforzaron las labores de control larvario, rociado intradomiciliario y atención a casos probables.

“Seguimos trabajando de manera continua con fumigación, control larvario y monitoreo en las colonias de riesgo para evitar la proliferación del mosquito y proteger a la población contra el dengue”, señaló Aurelio Ortega Pascual.

Explicó que además se mantiene activo el monitoreo mediante ovitrampas, realizando alrededor de 600 lecturas semanales como parte de la vigilancia epidemiológica que se desarrolla durante todo el año, asimismo, brigadas de control larvario trabajan actualmente en la colonia Mirador, donde visitan viviendas para orientar a las familias sobre síntomas del dengue y medidas preventivas.

Entre las recomendaciones que se brindan a la población destacan mantener limpios los patios, proteger adecuadamente los depósitos de agua y eliminar cacharros u objetos que puedan acumular líquido y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

En cuanto al panorama epidemiológico, Ortega Pascual indicó que en lo que va del año se han registrado dos casos probables de dengue en Nuevo Laredo, de los cuales uno ya fue descartado tras resultar negativo, mientras que el segundo permanece en espera de resultados por parte de las autoridades de salud.