Atiende Salud Estatal panteones por 10 de Mayo

Nuevo Laredo, Tam.- Con motivo del Día de las Madres, personal del área de Entomología del sector salud estatal realizó acciones preventivas en los distintos panteones de la ciudad, para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue.

Aurelio Ortega Pascual, capturista y apoyo en entomología, informó que previo al 10 de Mayo se realizó una fumigación general en todos los camposantos.

“Todos los panteones de la ciudad se protegen en este periodo, primero con fumigación y después con el control larvario para prevenir riesgos a la población. Sabemos que en este día, muchos ciudadanos acuden a visitar los panteones y, año con año, realizamos este tipo de acciones”, señaló Aurelio Ortega Pascual.

Detalló que las labores contemplan el uso de termonebulizadoras para cubrir amplias áreas de los cementerios, principalmente ante la alta afluencia de familias que acuden a visitar las tumbas de sus seres queridos durante esta celebración.

Explicó que esta medida busca proteger a los visitantes durante los días de mayor concentración de personas.

En cuanto al control larvario será aplicado posteriormente, debido a que durante las visitas muchas personas suelen retirar o desechar recipientes y agua acumulada, lo que podría volver ineficaz la colocación anticipada de abate.

Indicó que primero se refuerza la fumigación y posteriormente se da continuidad a las acciones de prevención.

Ortega Pascual añadió que las brigadas atienden todos los panteones de la ciudad, entre ellos: Jardín de los Ángeles, Panteón Municipal Nuevo, Panteón Municipal Antiguo y el de la colonia Los Presidentes.