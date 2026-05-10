“O Agente Secreto” es la mejor película en los Premios Platino

ARCHIVO - Wagner Moura, a la izquierda, y Kleber Mendonça Filho presentan el premio a la mejor película durante la 31ª edición anual de los Critics Choice Awards el domingo 4 de enero de 2026, en The Barker Hanger en Santa Mónica, California. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

ARCHIVO - Wagner Moura, a la izquierda, y Kleber Mendonça Filho presentan el premio a la mejor película durante la 31ª edición anual de los Critics Choice Awards el domingo 4 de enero de 2026, en The Barker Hanger en Santa Mónica, California. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El filme brasileño “O Agente Secreto” (“El agente secreto”) de Kleber Mendonça Filho fue el máximo ganador el sábado por la noche en los Premios Platino Xcaret llevándose los trofeos de mejor película iberoamericana de ficción, guion y dirección.

Su protagonista, Wagner Moura, también fue premiado en los Platino en la categoría de mejor interpretación masculina.

“O Agente Secreto”, un filme sobre un hombre que debe asumir una identidad falsa para escapar de sus hostigadores durante la dictadura brasileña, continúa con sus Platino una carrera en la que ha sido galardonada en Cannes y los Globos de Oro, además de recibir múltiples nominaciones a los Oscar.

Blanca Soroa se llevó el premio a mejor interpretación femenina por “Los domingos”, un filme español galardonado en los Goya, sobre una adolescente dividida entre volverse monja de clausura o continuar con su vida de estudiante.

Los Platino estrenaron en su 13ª edición la categoría de mejor serie de larga duración y su primera ganadora fue “Beleza Fatal” de Brasil, creada por Raphael Montes. La serie relata la historia de Sofía, que, tras el arresto injusto y muerte en prisión de su madre, es acogida por una familia que pierde a una hija por una cirugía plástica clandestina.

El trofeo de mejor ópera prima fue para España por el filme “Sorda” de Eva Libertad, cuya protagonista, Miriam Garlo, tiene discapacidad auditiva.

La tercera película española galardonada en la noche fue “La cena” en la categoría de mejor comedia iberoamericana de ficción. El filme de Manuel Gómez Pereira retrata a un grupo de presos republicanos que busca fugarse en la celebración de la victoria franquista tras la Guerra Civil española.

La serie argentina “El Eternauta”, adaptada de los populares cómics de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, fue la gran triunfadora de las categorías de televisión con el Platino a mejor miniserie o teleserie cinematográfica, creador en miniserie o teleserie para Bruno Stagnaro e interpretación masculina en miniserie o teleserie para Ricardo Darín.

Por su parte, Paulina Gaitán consiguió el trofeo a mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie por “Las muertas”, la serie dirigida por Luis Estrada basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia sobre unas hermanas proxenetas y los delitos ocurridos en sus burdeles en México.

“Apocalipse nos Trópicos” de Petra Costa, sobre el control de los pastores religiosos en la sociedad brasileña, fue elegida como mejor película documental.

República Dominicana consiguió un premio Platino gracias a la película de “Olivia & Las Nubes”, escrita y dirigida por Tomás Pichardo Espaillat. El filme aborda temas de subjetividad de la percepción y la memoria a través de Olivia, una chica obsesionada por un amor pasado.

El actor y comediante argentino Guillermo Francella, de filmes como “El secreto de sus ojos”, “El robo del siglo” y “El Clan” recibió el Premio Platino de Honor.