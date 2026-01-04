Mantienen Buccaneers de Tampa Bay vivas sus aspiraciones tras vencer a Panthers

Tampa Bay depende ahora de resultado ajeno para ganar la división y avanzar a playoffs

Baker Mayfield, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, lanza un pase ante los Panthers de Carolina, el sábado 3 de enero de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara)

TAMPA, Florida.- Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay se encuentran en la incómoda posición de apoyar a los Saints de Nueva Orleans. Los Panthers de Carolina están alentando por su parte a los Falcons de Atlanta.

El campeón de la División Sur de la Conferencia Nacional tendrá una foja deficitaria y se coronará mientras mira un partido por televisión.

Mayfield lanzó un pase de touchdown a Cade Otton, Chase McLaughlin pateó tres goles de campo y los Buccaneers evitaron la eliminación con una desordenada victoria 16-14 sobre los Panthers de Carolina en un encuentro disputado bajo la lluvia.

Los Buccaneers (8-9) necesitan que Nueva Orleans (6-10) derrote a Atlanta (7-9) o rescate al menos un empate el domingo, para asegurar un quinto título consecutivo del Sur.

Si los Falcons ganan, los Panthers (8-9) asegurarán su primer campeonato de división desde hace 10 años, cuando el entrenador Ron Rivera y el mariscal de campo Cam Newton los llevaron a un récord de 15-1 y una aparición en el Super Bowl.

Los Buccaneers tienen a su favor el criterio de desempate entre dos conjuntos sobre los Panthers. Pero Carolina tiene los números a su favor entre tres equipos si Atlanta también termina 8-9.

“Nunca pensé que vería el día en que apoyaría a los Saints”, dijo el veterano apoyador de los Bucs, Lavonte David.

Antes de que los Buccaneers se enfrentaran a Nueva Orleans en octubre, Mayfield acusó a los Saints de juego sucio y dijo: “no me gustan”.

Ahora, las esperanzas de playoffs de Tampa Bay dependen de que los Saints se impongan en casa de los Falcons el domingo.

“Un empate todavía nos clasifica”, dijo Mayfield con una sonrisa.

El entrenador de los Bucs, Todd Bowles, planea ver el partido en casa. Mayfield dijo que algunos jugadores podrían organizar una fiesta para ver el encuentro.

“Creo que todos estaremos al borde de nuestros asientos”, dijo el entrenador de los Panthers, Dave Canales. “Esperamos que los Falcons lo logren, pero al mismo tiempo, al menos tenemos esa esperanza. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que en estos momentos de campeonato juguemos lo mejor posible”.

Los Buccaneers estaban 0-8 en encuentros donde Mayfield había visto interceptado un pase. Esta vez se sobrepusieron a su novena selección en los últimos ocho duelos.

“Fue una actuación valiente”, dijo Bowles. “Nos dimos una oportunidad. Es todo lo que podemos pedir”.

Después de que el intento de gol de campo de 38 yardas de McLaughlin fue bloqueado con poco más de cinco minutos restantes, Carolina se acercó 16-14 mediante un pase de touchdown de ocho yardas de Bryce Young a Jalen Coker con 2:27 minutos por jugar.

Mayfield lanzó un pase corto a Otton para una ganancia de 20 yardas en tercera y cuatro, lo cual extendió la serie de Tampa Bay y consumió más tiempo. Los Panthers recuperaron el balón en su yarda tres con 18 segundos y sin tiempos muertos restantes. El duelo terminó en una serie desesperada de laterales que resultó en un balón suelto.

Mayfield conectó con Otton un pase de touchdown de 18 yardas para una ventaja de 7-0. Los Bucs anotaron un touchdown en su serie inicial por tercer duelo consecutivo. Fue el primer touchdown de Otton en la temporada.

En desventaja por 10-0, los Panthers convirtieron una intercepción de Christian Rozeboom en una anotación rápida. Rozeboom devolvió la intercepción 20 yardas hasta la yarda 19 de Tampa Bay. Young completó con Tommy Tremble un pase de touchdown de ocho yardas para reducir la diferencia a 10-7.

Jacob Parrish interceptó un envío de Young al final de la primera mitad y los Buccaneers consiguieron un gol de campo de 36 yardas de McLaughlin para tomar una ventaja de 13-7 al medio tiempo.

McLaughlin pateó un gol de campo de 48 yardas al inicio del cuarto para extender la ventaja de Tampa Bay.

Ryan Fitzgerald de Carolina falló un intento de gol de campo de 54 yardas al inicio del tercer periodo.

Mayfield completó sus primeros seis pases antes de fallar en un lanzamiento cruzado de 13 yardas a Payne Durham, quien estaba completamente solo en la zona de anotación. Los Bucs se conformaron con un gol de campo de 29 yardas de McLaughlin y una ventaja de 10-0.