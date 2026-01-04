Anuncia Ana Bárbara pausa temporal tras cerrar 2025 en Times Square

CCIUDAD DE MÉXICO.— La cantante mexicana Ana Bárbara cerró el año 2025 con una presentación emblemática al subir al escenario de Times Square, en Nueva York, donde recibió el Año Nuevo en un momento que, de acuerdo con la propia artista, estuvo marcado por la emoción y la cercanía familiar.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió distintos pasajes de su visita a la Gran Manzana, incluyendo ensayos, encuentros con amigos y detalles del icónico lugar. No obstante, fue en una entrevista concedida a Univision donde sorprendió a sus seguidores al revelar sus planes para 2026.

“No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón”, expresó la cantante, al anunciar una pausa temporal en su carrera artística. Ana Bárbara explicó que este descanso le permitirá enfocarse en su familia, un aspecto que —dijo— siempre ha intentado equilibrar con su trayectoria profesional.

“Pero no es lo mismo, siempre hay gente enferma que trata de separarnos. Pero los voy a recuperar”, afirmó, al referirse a los retos personales que ha enfrentado en los últimos años.

Además de este cierre de año en un escenario histórico, la artista celebra más de tres décadas de carrera. Nacida como Altagracia Ugalde Motta, inició su camino en el mundo del espectáculo desde muy joven en San Luis Potosí. Antes de consolidarse como cantante, participó como modelo al representar a su estado en Señorita México 1989 y fue reconocida como “Rostro del Heraldo”.

A lo largo de su trayectoria, Ana Bárbara ha desarrollado múltiples facetas como cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora. Su impacto en la música regional mexicana la llevó a ser nombrada “Embajadora de la Canción Ranchera” y a ofrecer una presentación histórica frente al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, un momento clave para su proyección internacional.

Su debut discográfico en 1994 marcó el inicio de una exitosa etapa que la consolidó como una de las figuras más importantes del género grupero, gracias a temas como “Nada”, “La trampa”, “Me asusta pero me gusta”, “Ya no te creo nada”, “No lloraré”, “Cómo me haces falta” y “Quise olvidar”. Con más de 30 años de carrera, la llamada “Reina Grupera” mira hacia 2026 con una pausa reflexiva, apostando por el equilibrio personal como parte de su futuro.