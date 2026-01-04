Guía Šulc triunfo del Lyon 3-1 sobre Mónaco en Ligue 1

El mediocampista firmó doblete, mantuvo su racha goleadora y profundizó la mala racha del conjunto monegasco.

PARÍS.- El centrocampista Pavel Šulc mantuvo en pie su racha goleadora con dos tantos y el Lyon, ubicado en el quinto lugar, superó el sábado 3-1 al Mónaco, que atraviesa dificultades en la Ligue 1.

Šulc es uno de los mejores fichajes de esta temporada en el fútbol francés y elevó su cuenta a 11 goles en 23 partidos desde que se unió, procedente del Jablonec, un club checo poco conocido, antes de la campaña.

“Es un tipo de jugador diferente”, dijo el entrenador del Lyon, Paulo Fonseca. “No es increíble técnicamente, pero es muy eficiente, trabaja muy duro para el equipo y parece que el balón se siente atraído hacia él”.

Šulc marcó desde corta distancia en la primera mitad y realizó un excelente disparo desde el borde del área a los 57 minutos para poner al Lyon nuevamente en ventaja, después de que Mamadou Coulibaly igualó en el descuento de la primera mitad.

El defensor brasileño Abner Vinicius hizo el 3-1 al final. Mónaco, que está en la mitad de la tabla, perdió por sexta vez en siete partidos de liga.

El portero del Mónaco, Lukas Hradecky, salió lesionado al principio tras recibir un golpe en una rodilla. como resultado de un contacto con Šulc. Fue reemplazado por Philipp Köhn.

El gol inicial del Lyon llegó a los 35 después de un tiro de esquina de Corentin Tolisso que cabeceó el argentino Nicolás Tagliafico. Šulc empujó con la rodilla a un metro del arco.

El Mónaco igualó cuando la defensa del Lyon no pudo manejar un pase largo hacia el delantero Folarin Balogun y Coulibaly se benefició.

Sin embargo, recibió una tarjeta roja directa a los 70 minutos por una peligrosa patada al pecho de Tagliafico.

Lille pierde puntos

El Lille perdió la oportunidad de moverse al tercer lugar, tras caer en casa por 2-0 ante el Rennes, que ocupa el sexto lugar.

El defensor del Lille, Alexsandro, fue expulsado a los 13 minutos por obstruir al delantero Breel Embolo en el lado derecho del área.

El extremo Przemyslaw Frankowski y el defensor Quentin Merlin anotaron por el Rennes en la segunda mitad.

Gol de debut asegura empate

Elye Wahi, cedido a préstamo, anotó en su debut bajo las órdenes del nuevo entrenador Claude Puel y el Niza empató con el Estrasburgo 1-1.

Puel reemplazó a Franck Haise en medio de altas tensiones en el Niza, que recientemente terminó una racha de nueve derrotas consecutivas con una victoria en la Copa de Francia, pero no ha ganado en la Ligue 1 desde el 29 de octubre.

Wahi ha soportado un tiempo tormentoso desde que se unió al Eintracht de Fráncfort, proveniente del Marsella, la temporada pasada. El dinámico delantero no ha marcado un gol en la Bundesliga para el club alemán, pero sólo necesitó ocho minutos para encontrar la red con el Niza mediante un remate certero a los 54.

El delantero argentino Joaquín Panichelli adelantó a los visitantes desde el punto de penalti a los 13.

Vínculo con el Chelsea

Versiones periodísticas vinculan al entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, con el puesto vacante en el Chelsea tras la repentina salida de Enzo Maresca el día en que comenzó 2026.

Rosenior está en su segunda temporada en el Estrasburgo, que ha sido propiedad del grupo dueño del Chelsea, BlueCo, desde 2023.

Lens en lo alto

Lens goleó el viernes 3-0 al Tolosa para asegurarse de mantener el primer lugar por delante del Paris Saint-Germain.

Este domingo, el PSG, que ocupa el segundo lugar, recibe al modesto Paris FC en el primer derbi de la capital en la liga masculina francesa desde 1990.