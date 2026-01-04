El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Se somete Riqui Puig a cirugía reconstructiva de rodilla izquierda

Galaxy espera su regreso para temporada 2027 tras segunda operación y larga rehabilitación exitosa prevista

Riqui Puig, del Galaxy de Los Ángeles, festeja tras anotar en un partido de la MLS, el 1 de noviembre de 2024, ante los Rapids de Colorado (AP Foto/David Zalubowski, archivo)
AP

LOS ÁNGELES.- El centrocampista del Galaxy de Los Ángeles Riqui Puig, se ha sometido a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El equipo confió el sábado en que Puig se recupere completamente y esté listo para reincorporarse al equipo de la MLS para el inicio de la temporada de 2027, en julio de ese año.

La cirugía se realizó en Barcelona, poco más de un año después de un procedimiento similar a finales de 2024, que obligó a Puig a perderse toda la temporada de 2025.

Puig se lesionó originalmente en la Final de la Conferencia Oeste de 2024 en Carson, California, donde dio la asistencia del gol de la victoria por 1-0 sobre los Sounders de Seattle. El Galaxy terminó conquistando su sexto título de la MLS sin que él jugara.

El español Puig sumó 17 goles y 20 asistencias en 36 partidos con el Galaxy en 2024.

Mantienen Buccaneers de Tampa Bay vivas sus aspiraciones tras vencer a Panthers
‘No sabemos qué hacer’: Muchos venezolanos evitan salir a las calles tras ataque de EU

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.