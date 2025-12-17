El Dólar
Compra:
$16.90
Venta:
$18.40
EN VIVO

Mantiene Municipio descuentos del 100% en recargos del Impuesto Predial este mes

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos

También se aplica la condonación de recargos por mora en los convenios celebrados con la Tesorería Municipal, así como el 100 por ciento de condonación en recargos del ISABI. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene vigentes durante todo diciembre de 2025 importantes beneficios fiscales con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos, invitando a la ciudadanía a aprovechar este periodo para ponerse al corriente con sus contribuciones.

Durante este mes continúa la condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial en sus modalidades urbana, suburbana y rústica, lo que representa una oportunidad significativa para quienes mantienen adeudos acumulados.

También se aplica la condonación de recargos por mora en los convenios celebrados con la Tesorería Municipal, así como el 100 por ciento de condonación en recargos del ISABI, con el propósito de facilitar la formalización del patrimonio de las familias neolaredenses.

Puedes efectuar tu pago del impuesto predial en Nuevo Laredo en varios puntos de atención: Dirección de Ingresos (Edificio Palomar): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., Oficinas de COMAPA en Col. Hidalgo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., Oficina de Planeación (Arteaga #3900) y Tanque Elevado (Matamoros entre Luis Caballero y Perú): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., Edificio de Seguridad Pública: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Diciembre es el mejor momento para regularizarse, cumplir con el pago del predial, ahorrar en recargos y contribuir al desarrollo de un Nuevo Laredo más fuerte, ordenado y con mejores servicios para todos.

Celebra Nuevo Laredo la Gala de Invierno con danza y música en el Centro Cultural
Tamaulipas, clave en la nueva expansión energética del país

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.