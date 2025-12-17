Mantiene Municipio descuentos del 100% en recargos del Impuesto Predial este mes

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene vigentes durante todo diciembre de 2025 importantes beneficios fiscales con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización de adeudos, invitando a la ciudadanía a aprovechar este periodo para ponerse al corriente con sus contribuciones.

Durante este mes continúa la condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial en sus modalidades urbana, suburbana y rústica, lo que representa una oportunidad significativa para quienes mantienen adeudos acumulados.

También se aplica la condonación de recargos por mora en los convenios celebrados con la Tesorería Municipal, así como el 100 por ciento de condonación en recargos del ISABI, con el propósito de facilitar la formalización del patrimonio de las familias neolaredenses.

Puedes efectuar tu pago del impuesto predial en Nuevo Laredo en varios puntos de atención: Dirección de Ingresos (Edificio Palomar): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., Oficinas de COMAPA en Col. Hidalgo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., Oficina de Planeación (Arteaga #3900) y Tanque Elevado (Matamoros entre Luis Caballero y Perú): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., Edificio de Seguridad Pública: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Diciembre es el mejor momento para regularizarse, cumplir con el pago del predial, ahorrar en recargos y contribuir al desarrollo de un Nuevo Laredo más fuerte, ordenado y con mejores servicios para todos.