Tamaulipas, clave en la nueva expansión energética del país

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya se desarrollan trabajos de ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC de Altamira, Tamaulipas. [Agencias]

Ciudad de México.- Tamaulipas está incluido en los proyectos que iniciará la Comisión Federal de Electricidad durante el 2026 para la construcción de Centrales Ciclo Combinado (CCC), una de las cuales se instalará en el municipio de Altamira con una inversión de más de 15 mil millones de pesos, además de los proyectos fotovoltaicos y de energía eólica que también llegarán al territorio tamaulipeco, lo que permitirá a nuestro estado participar en la generación de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía, se informó en la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como resultado del trabajo coordinado entre la Federación y el gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas forma parte de los planes de expansión y fortalecimiento del sector energético para todo el país, mediante la construcción de cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC); tres Centrales Fotovoltaicas (CFV); tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico; así como proyectos de inversión privada en 11 entidades.

En la conferencia, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya se desarrollan trabajos de ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC de Altamira, Tamaulipas, en donde se invertirán 15 mil 38.5 mdp.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación eléctrica para ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de 2 mil 471 MW y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, dando un total de 3 mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento.

En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 11 entidades federativas, entre ellas, Tamaulipas, así como Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.