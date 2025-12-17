Celebra Nuevo Laredo la Gala de Invierno con danza y música en el Centro Cultural

La presentación se llevará a cabo el 19 de diciembre a las 7:00 de la tarde

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Arte y Cultura, invita a la ciudadanía a disfrutar de la Gala de Invierno, un evento que reunirá en un mismo escenario a la Compañía de Danza NLD y a la Centenaria Banda Municipal, en una velada que celebra el talento local y el impulso permanente a la cultura.

El director de Arte y Cultura, Felipe Flores Montemayor, informó que la presentación se llevará a cabo el 19 de diciembre a las 7:00 de la tarde, en el Teatro Principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo, con entrada completamente gratuita.

“Esta Gala de Invierno es una muestra del compromiso de nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por fortalecer el acceso a la cultura y abrir espacios para que nuestras agrupaciones artísticas sigan creciendo y compartiendo su talento con la comunidad”, expresó Felipe Flores Montemayor.

Previo a la función principal, el público podrá disfrutar de la participación especial del Coro de la Estaca Nuevo Laredo, que se presentará en el lobby del Centro Cultural, creando un ambiente previo lleno de música y espíritu festivo.

El funcionario destacó que tanto la Compañía de Danza NLD como la Centenaria Banda Municipal son referentes del quehacer artístico en la ciudad, y subrayó que este tipo de eventos consolidan a Nuevo Laredo como un municipio que apuesta por el arte y la cultura como ejes de transformación social.