Impulsa Municipio calles más limpias y seguras mediante programa de chatarrización

Con el objetivo de cuidar la imagen de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- En cumplimiento a las instrucciones de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, continúa fortaleciendo el Programa de Chatarrización, con el objetivo de cuidar la imagen de la ciudad y brindar una mejor experiencia de movilidad tanto a ciudadanos como a visitantes.

El encargado del despacho de Tránsito y Vialidad, Armando de la Torre Toledo, informó que durante el periodo que comprende a partir del 12 de diciembre del presente año, se notificaron 94 vehículos en aparente estado de abandono ubicados en distintas colonias y fraccionamientos del municipio.

Precisó que a todos los vehículos notificados se les otorgó un plazo de 48 horas para ser retirados por sus propietarios, conforme a lo establecido en el artículo 17°, fracción I; artículo 11°, fracción I; y artículo 156°, fracciones XI y XVII del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Nuevo Laredo.

Al concluir dicho plazo, 70 vehículos fueron movidos por sus propietarios, tres fueron retirados con grúa, mientras que 22 se encuentran pendientes de cumplir su plazo durante la presente semana.

De la Torre Toledo destacó que el personal del Programa de Chatarrización mantiene atención permanente a los reportes ciudadanos, los cuales pueden realizarse mediante las páginas oficiales de Facebook del Gobierno Municipal, a través del Centro Integral de Gestión y Atención (CIGA) marcando al 072, de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Tránsito y Vialidad, o bien por vía telefónica al (867) 711-39-00.

El compromiso de este gobierno es mantener una ciudad ordenada, segura y con una mejor imagen urbana, promoviendo la participación ciudadana y el respeto a la normatividad vial.