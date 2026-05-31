Mantiene Municipio descuento del 100% en recargos del Predial en junio

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que este programa busca brindar facilidades a las y los ciudadanos para ponerse al corriente en sus contribuciones

Nuevo Laredo, Tam.- El Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la implementación de un programa de condonación del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial, beneficio que estará vigente durante todo el mes de junio de 2026.

La aprobación se realizó durante la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para apoyar la economía de las familias neolaredenses y facilitar la regularización de contribuyentes con adeudos acumulados.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que este programa busca brindar facilidades a las y los ciudadanos para ponerse al corriente en sus contribuciones, fortaleciendo al mismo tiempo las finanzas municipales.

“Esta medida representa un apoyo directo para las familias de Nuevo Laredo, porque les permite regularizar su situación sin cargas adicionales. Al mismo tiempo, fortalecemos la recaudación que se traduce en más obras, mejores servicios y mayor bienestar para nuestra ciudad”, expresó la alcaldesa.

Señaló además que este estímulo fiscal incentivará el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y permitirá eliminar cargas económicas que dificultan a muchas familias ponerse al corriente.

La condonación aplicará a adeudos correspondientes al impuesto predial urbano, suburbano y rústico, eliminando en su totalidad los recargos, gastos de ejecución y cobranza generados.

Adicionalmente, autoridades municipales informaron que las personas interesadas podrán acercarse a la Dirección de Ingresos para recibir orientación sobre convenios de pago y esquemas de parcialidades que faciliten la liquidación de sus adeudos.

Durante la sesión, integrantes del Cabildo coincidieron en que esta medida representa un apoyo sensible y oportuno para las y los contribuyentes, además de contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas municipales mediante una mayor regularización fiscal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de impulsar programas que beneficien directamente a la ciudadanía, fortalezcan la economía familiar y contribuyan al desarrollo y crecimiento de la ciudad.