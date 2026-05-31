Respalda Carmen Lilia Canturosas liderazgo de Claudia Sheinbaum

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del evento nacional “Rendición de Cuentas a 2 Años del Triunfo: Honestidad, Resultados y Amor a la Patria”, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, refrendó su absoluto respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Canturosas aseguró que Nuevo Laredo se ha consolidado como el aliado más estratégico de este gobierno humanista en el norte del país, convirtiéndose en el motor de la relación binacional y el comercio exterior de la mano del proyecto de nación de la jefa del Ejecutivo federal.

Junto al gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y los alcaldes de la entidad, la presidenta municipal neolaredense cerró filas desde la capital tamaulipeca para reiterar el apoyo total a la política de soberanía, desarrollo e infraestructura que impulsa la Federación.

En el evento se destacó que la frontera vive un momento histórico de inversión federal, donde el municipio ha sabido alinearse con éxito a la visión económica de la administración central.

“Hoy México tiene rumbo, liderazgo y visión de futuro; bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país avanza con firmeza en la defensa de la soberanía, el fortalecimiento de la economía y la construcción de un bienestar que llega hasta cada rincón de la nación”, señaló la alcaldesa.

La alcaldesa puntualizó que este respaldo federal se traduce en proyectos de gran calado que transforman a Nuevo Laredo, destacando la reciente inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en la ciudad, un pilar que afianza su liderazgo aduanero.

“En Nuevo Laredo compartimos esa visión transformadora y trabajamos todos los días para consolidarnos como la frontera más dinámica, competitiva y estratégica de México, siempre de la mano de un gobierno federal que entiende que el desarrollo debe traducirse en prosperidad para las familias”, afirmó.

De igual forma , reconoció el fuerte impulso económico derivado del salario mínimo fronterizo diferenciado y la histórica proyección del tren de pasajeros Querétaro-Nuevo Laredo, obras que garantizan que el bienestar social y la competitividad logística sigan marchando con firmeza en esta frontera.

Canturosas Villarreal reconoció el firme liderazgo de la mandataria federal, quien a nivel internacional ha plantado una postura histórica de dignidad y soberanía al defender los intereses de la nación frente a presiones e injerencias externas.

La alcaldesa resaltó que, bajo la conducción de Claudia Sheinbaum, México demuestra que la cooperación bilateral con los Estados Unidos no significa sumisión, logrando mantener una economía fuerte, un peso fortalecido y un control aduanero estratégico que beneficia directamente a los municipios fronterizos.

Finalmente, la presidenta municipal destacó que la Dra. Sheinbaum Pardo ha consolidado una economía moral y con justicia social que se refleja en los bolsillos de las familias de Nuevo Laredo.

El éxito de este liderazgo radica en que la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversiones se logran sin descuidar el bienestar general, demostrando que con honestidad y compromiso se puede potenciar la competitividad de la frontera más importante de México mientras se reduce la pobreza laboral a mínimos históricos.