Reporta sector maquilador baja oferta de vacantes

Hay escasa rotación e incertidumbre por el T-MEC, asegura el secretario del Sindicato de Maquiladoras en Nuevo Laredo

Las contrataciones que actualmente se realizan son directamente al interior de las plantas y en números mucho menores comparados con años anteriores. [Archivo/Líder Web]

Las contrataciones que actualmente se realizan son directamente al interior de las plantas y en números mucho menores comparados con años anteriores. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- De acuerdo al secretario del Sindicato de Maquiladoras en Nuevo Laredo, Roberto Celestino Flores Huerta, este sector industrial mantiene actualmente una baja oferta de vacantes, debido a la escasa rotación de personal y a la incertidumbre generada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Actualmente la rotación de trabajadores es muy baja, situación que ha reducido la necesidad de abrir nuevas plazas laborales dentro de las maquiladoras locales. Muchas de las empresas están esperando ver los acuerdos a los que se pueda llegar con la revisión del T-MEC, para posteriormente iniciar nuevos procesos de contratación”, comentó Flores Huerta.

El líder sindical explicó que, por el momento, no se tiene prevista la apertura de nuevas plantas maquiladoras en la ciudad, aunque señaló que hacia finales del año podría concretarse la ampliación de una empresa ya establecida.

Flores Huerta detalló que las contrataciones que actualmente se realizan son directamente al interior de las plantas y en números mucho menores comparados con años anteriores, cuando se llegaban a contratar entre 100 y 200 trabajadores en una sola jornada.

Para concluir mencionó, que recientemente la empresa Versilien realizó algunas contrataciones, sin embargo, explicó que las vacantes disponibles oscilan únicamente entre 10 y 30 espacios debido a que los trabajadores han procurado conservar sus empleos, dejando ver que la expectativa de que durante el segundo semestre del año el panorama económico mejore y permita un repunte en las contrataciones dentro de la industria maquiladora de Nuevo Laredo.