Mantiene dólar tendencia a la baja

Centros cambiarios ajustaron el tipo de cambio a 18.30 a la venta, desde los 18.40

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. [José garcía/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este fin de semana, el dólar registró una nueva disminución en su costo en centros cambiarios, donde se ofertó en 18.30 a la venta cuando estaba en 18.40.

A la compra también tuvo movimiento la divisa verde, al pasar de 16.90 a 17.00 por uno.

Estos ajustes en la cotización se dan en el marco del período vacacional decembrino y del cruce importante de miles de paisanos que llegan a México o ya regresan a Estados Unidos.

Cada año, en estas fechas, el dólar tiene ajustes constantes impulsado mayormente por el gran flujo de visitantes en época navideña, entre otros factores.

Desde junio de 2024 no se tenía una cotización del dólar en los niveles de 18.30 a la venta.

