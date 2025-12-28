El Dólar
Alumno de la UAT representará a México en competición científica en Malasia

Se trata de Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Electrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe

La propuesta tecnológica demostró un desempeño sobresaliente. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- El talento científico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa proyectándose más allá de las fronteras nacionales. Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Electrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, obtuvo una acreditación directa para representar a México en la World Invention Competition and Exhibition (WICE) 2026, a celebrarse en Malasia, luego de su destacada participación en la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025.

Durante el encuentro nacional, realizado del 2 al 5 de diciembre, en el Centro de Convenciones Expo Tampico, Jeremy Arriaga presentó el prototipo “Easydetect: Radar Agrícola Innovador y Accesible”, un radar agrícola de alta precisión diseñado para identificar maleza en cultivos, optimizar recursos y elevar la productividad en el sector agroindustrial.

La propuesta tecnológica demostró un desempeño sobresaliente, lo que lo hizo al alumno acreedor al pase directo a la justa internacional, la cual reúne anualmente a jóvenes innovadores de todo el mundo.

El desarrollo de Easydetect ha contado con la asesoría de los profesores Gonzalo Maldonado Pacheco, Alberto Reyna Maldonado y Luz Idalia Balderas García; así como con el respaldo institucional del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y del director de la UAM Reynosa Rodhe, Jaime Malacara Navejar, durante las distintas etapas del proyecto.

Este nuevo logro consolida una trayectoria ascendente para el joven universitario, quien, previamente, obtuvo el tercer lugar en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 2025, organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Dicho reconocimiento permitió que la propuesta del joven universitario avanzara hacia un escenario de competencia mundial, en el que tendrá la oportunidad de exponer su alcance tecnológico.

