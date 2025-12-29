El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Guardia Estatal garantiza traslados ordenados y seguros de paisanos por Tamaulipas

Tal es el caso de una caravana de diez vehículos que salió de las instalaciones del CIITEV Nuevo Laredo

Agencias
Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Operativo Invierno Seguro 2025/ Héroes Paisanos, la Guardia Estatal mantiene acciones de acompañamiento y vigilancia preventiva para garantizar traslados seguros y ordenados de connacionales que ingresan al país por la frontera norte.
Personal de la corporación continúa brindando este tipo de apoyo a los connacionales que ingresan a territorio mexicano por esta entidad.
Tal es el caso de una caravana de diez vehículos que salió de las instalaciones del Centro Integral de Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), ubicadas en el kilómetro 13 del bulevar Luis Donaldo Colosio del municipio de Nuevo Laredo.
En los vehículos particulares viajaban aproximadamente 33 personas, quienes fueron escoltadas hasta el kilómetro 26, punto conocido como la ex garita.
Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), que busca reducir riesgos en carretera, inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad vial, particularmente durante la temporada vacacional de invierno, cuando se incrementa la movilidad en las rutas fronterizas.
Alumno de la UAT representará a México en competición científica en Malasia
Tras reunión con Zelenskyy, Trump dice que Ucrania y Rusia están “más cerca que nunca” de la paz

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.