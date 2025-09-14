El Dólar
Madre atropella accidentalmente a su hijo en colonia San Rafael

José Trinidad, de 42 años y con discapacidad intelectual, fue embestido por el auto de su madre en reversa; permanece estable en el Hospital General

[Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.– Un hombre de 42 años resultó lesionado tras ser atropellado accidentalmente por su madre, cuando maniobraba su vehículo en la colonia San Rafael. La víctima fue trasladada al Hospital General, donde permanece bajo valoración médica.

El lesionado fue identificado como José Trinidad “M”, de 42 años, quien padece una discapacidad intelectual. Su madre, Diamantina “M”, de 66 años, relató que al encender su vehículo Chrysler 200, color negro, el motor se aceleró repentinamente. Al poner la marcha en reversa, no advirtió que su hijo se encontraba detrás y terminó atropellándolo.

De inmediato, la mujer solicitó ayuda a través de la línea de emergencias. Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos auxiliaron al hombre, para luego llevarlo al Hospital General.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del viernes. Personal médico del área de urgencias informó que el paciente se encuentra estable y bajo observación.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al nosocomio para recabar información y dar seguimiento al caso.

