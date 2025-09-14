El Dólar
Conductor provoca choque al tratar de ganarle luz roja al semáforo

Alexis, de 23 años, resultó lesionado tras impactar su Chrysler contra una camioneta en Reforma y Paseo Colón

El peritaje determinó como causa principal la falta de precaución y el no respetar el semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.– Un hombre resultó lesionado y dos vehículos con daños materiales, luego de que un conductor intentó ganarle al semáforo en rojo y provocó un accidente en la avenida Reforma.

El percance ocurrió en el cruce con Paseo Colón, cuando Alexis, de 23 años, circulaba de norte a sur en un automóvil Chrysler 300 modelo 2014. Según el reporte oficial de Tránsito, el joven no respetó la luz roja e impactó contra una camioneta Chevrolet Equinox 2016, conducida por Cristina, de 63 años, quien avanzaba de oriente a poniente.

Alexis sufrió lesiones que no se consideran graves y fue trasladado a la Clínica de la Cruz Roja Mexicana para su atención médica. La conductora de la camioneta resultó ilesa.

El peritaje determinó como causa principal la falta de precaución y el no respetar el semáforo, por lo que Alexis fue señalado como responsable del accidente.

