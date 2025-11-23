Logra estudiante de la UAT tercer lugar en el Concurso de Oratoria de Universidades Autónomas

La conferencia de prensa, donde se brindó la información, se realizó en las instalaciones del CEEO. [Iván Zertuche/Líder Web]

La conferencia de prensa, donde se brindó la información, se realizó en las instalaciones del CEEO. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– La joven neolaredense Cynthia Nayeli Arriaga Vázquez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en el Concurso de Oratoria de Universidades Autónomas, como parte del 75 aniversario de la institución, celebrado en Tampico.

“La competencia reunió a aproximadamente 30 participantes provenientes de distintos estados del país, vinieron compañeros de Tlaxcala, de Nuevo León, de Puebla entre otros. El certamen llevó el nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y abordó temas como juventudes, economía, desarrollo sostenible y calidad de vida. Fue una competencia llena de muchas emociones pero también había mucha pasión y lo disfrutamos bastante”, comentó Arriaga Vázquez.

La futura Licenciada en Derecho, dijo sentirse plena con el resultado obtenido, que fue el tercer lugar a nivel nacional, ya que es el trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, de lágrimas, de trabajo constante, ya que comenzó con su formación a los ocho años, desde sexto de primaria, y que el camino implicó tropiezos y persistencia.

Asimismo, destacó el papel del maestro David Ojeda, titular del Centro Educativo y de Expresión Oral (CEEO), quien la ha guiado en su crecimiento como oradora.

“Este no es un triunfo solo mío, es un trabajo de mis padres y del maestro, es el mejor maestro en Tamaulipas”, expresó con gratitud.