Celebra Escuela Arquímedes Caballero el 20 de Noviembre

Nuevo Laredo, Tam.– La Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero celebró el 20 de Noviembre su décimo desfile interno, en conmemoración de la Revolución Mexicana. Lo anterior lo dio a conocer el director del plantel, Juan Manuel Arriaga Hernández, quien puntualizó que aunque la pandemia interrumpió temporalmente la tradición, ya suman una década realizando esta actividad de manera presencial.

“En este evento se reunió a toda la comunidad educativa en un recorrido por la colonia Los Fresnos, donde participaron estudiantes, docentes y padres de familia, teniendo como objetivo además de conmemorar la fecha histórica, el fortalecer el aprendizaje de los alumnos. Cuando terminamos el recorrido, hicimos una remembranza del hecho histórico y sobre todo en los niños hacer la repercusión de cómo nuestros héroes lograron nuestra libertad”, explicó Arriaga Hernández.

Durante el desfile, los asistentes pudieron observar una variedad de representaciones alusivas a la Revolución, entre ellas tablas rítmicas, bicicletas decoradas, vestimentas tradicionales y una exposición de personajes históricos.

Para ello, los niños se encargaron de confeccionar las cabezas de los revolucionarios, tamaño gigante, además de contar con la participación de una camioneta como carro alegórico.

“La movilización contó con un amplio contingente infantil. Fueron 400 niños los que salieron, eso sí por seguridad acompañados en todo momento por padres de familia y personal encargado de la misma seguridad. Solo alrededor de 15 estudiantes permanecieron dentro del plantel, por no contar con permiso”, mencionó.

Para concluir, el director subrayó que esta actividad continuará fortaleciéndose cada año, con el propósito de mantener vivo el sentido histórico en los estudiantes y promover la participación comunitaria.