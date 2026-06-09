Localizan sin vida a hombre en situación de calle en la colonia Loma Bonita

Personas cercanas señalaron que el adulto mayor enfrentaba un estado de ánimo depresivo tras el fallecimiento de su esposa, situación que habría influido en su condición actual de vulnerabilidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Personas cercanas señalaron que el adulto mayor enfrentaba un estado de ánimo depresivo tras el fallecimiento de su esposa, situación que habría influido en su condición actual de vulnerabilidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en la vía pública en la colonia Loma Bonita, en el sector oriente de esta frontera, luego de que se reportara a las autoridades que se encontraba inconsciente en la banqueta.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al cruce de las calles Belisario Domínguez y Antonio Medina, donde encontraron un espacio improvisado que servía como vivienda, conformado por una carpa azul, un carrito de supermercado, muebles y diversas pertenencias. En ese lugar fue hallado el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Gaudencio, de aproximadamente 64 años de edad.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el hombre presentaba problemas de visión y, aunque tenía registrado un domicilio en la calle Antonio Medina, en la cuadra 3700, desde tiempo atrás permanecía en la vía pública.

Personas cercanas señalaron que el adulto mayor enfrentaba un estado de ánimo depresivo tras el fallecimiento de su esposa, situación que habría influido en su condición actual de vulnerabilidad.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Estatal Investigadora y personal de Servicios Periciales, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

El cuerpo será sometido a la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento, mientras que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

En México, las personas que atraviesan situaciones de crisis emocional o requieren apoyo pueden comunicarse a la Línea de la Vida, disponible las 24 horas en el número 800 911 2000, así como al 911 en caso de emergencia inmediata.