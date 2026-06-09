Hombre halla a su hermano colgado sin vida en su domicilio

Elementos de emergencia confirmaron el fallecimiento tras acudir al reporte durante la madrugada

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona fue localizada sin vida durante la madrugada en un domicilio de la colonia Enrique Cárdenas González, en un hecho reportado como suicidio.

De acuerdo con el informe de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el caso se registró en un inmueble ubicado en la calle Escaleno número 9340, donde un familiar del fallecido reportó a las autoridades que, al arribar al lugar, encontró a su hermano suspendido con una cuerda y aparentemente sin signos vitales.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora, en coordinación con personal de Servicios Periciales, se trasladaron al lugar, el cual ya se encontraba acordonado por elementos de la Guardia Estatal como primeros respondientes.

Según el parte oficial, la notificación inicial se recibió vía radio, en la que se informaba sobre un masculino que se habría suspendido utilizando un objeto similar a una cuerda. A su llegada, alrededor de la 01:21 horas, los agentes observaron a un hombre recostado boca arriba, mientras paramédicos realizaban maniobras de reanimación.

No obstante, el personal médico confirmó que el individuo ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como Elías Ignacio “G”, de 29 años de edad.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria para la realización de la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

En México, las personas que requieran apoyo emocional o atención en crisis pueden comunicarse a la Línea de la Vida, disponible las 24 horas en el número 800 911 2000, así como al 911 en caso de emergencia inmediata.