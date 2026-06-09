Pierde conductora control y se estrella contra muro sobre Carretera Aeropuerto

La mujer fue trasladada a un hospital tras sufrir lesiones en el percance.

Tras el impacto, el vehículo presentó severos daños en la parte frontal, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales al sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el impacto, el vehículo presentó severos daños en la parte frontal, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales al sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada luego de perder el control del vehículo que conducía y estrellarse contra un muro de concreto sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura de Frío Express, en el sector poniente de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora fue identificada como Denisse M. O., de 33 años, quien manejaba un automóvil Ford Fusión modelo 2014, color blanco y sin placas de circulación. La unidad circulaba de sur a norte cuando, por causas que aún no han sido determinadas, sobrevino el percance.

Tras el impacto, el vehículo presentó severos daños en la parte frontal, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales al sitio.

La conductora fue auxiliada por Técnicos en Urgencias Médicas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital San Ángel para su valoración médica.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo el peritaje correspondiente, a fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.